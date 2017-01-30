«Рейтинг страхов» россиян неизменен: цены и «лишь бы не было войны»

Публикации за 30.01.17

Основные страхи россиян остаются неизменными – это подорожание и «лишь бы не было войны». Меньше всего наши сограждане боятся семейных проблем.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, индекс страхов по международным конфликтам в ноябре-декабре составил 14 пунктов (год назад – 23 пункта). Показатель, демонстрирующий уровень опасений относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений, снизился до 10 пунктов против 19-ти в начале года.

Иные проблемы пугают россиян гораздо меньше. Так, индекс страхов роста преступности в декабре опустился до минус 1 пункта. Меньше стали беспокоить и внутренние беспорядки, конфликты – минус 7 пунктов. За год людей стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи – минус 8 пунктов.

Страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т.п. существенно ниже, чем по названным выше проблемам: соответствующий индекс равен минус 18 пунктов (год назад – минус 8). Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил минус 29 пунктов (минус 23 год назад).

Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в «рейтинге страхов»: соответствующий показатель индекса в декабре составил минус 50 пунктов.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что декабрь стал одним из самых спокойных месяцев прошедшего года, что и отразили результаты соцопроса. «Можно выделить два ключевых фактора этой ситуации. Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке. Негативные ожидания не оправдались. Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре – декабре. Они услышаны и отрефлексированы. Общий итог – ослабление актуальности доминантных страхов», – пояснил он.

Опрос проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек старше 18-ти лет. Статпогрешность не превышает 3,5%.

Москва, Зоя Березина

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