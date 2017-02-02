На дипломатической арене Москве придется противостоять бывшему нефтянику / Что ждать МИДУ РФ от нового госсекретаря США

Публикации за 02.02.17

Сенат США с перевесом в 13 голосов утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Российские политологи считают, что главе российского МИД Сергею Лаврову придется столкнуться со «вторым Киссинджером». Бывший глава нефтяной корпорации ExxonMobil последовательно выступает за изменение внешнеполитического курса США. При этом новый глава американской дипломатии имеет орден от Владимира Путина – он его получил в 2013 году за работу с «Роснефтью» по освоению месторождений в Арктике и Западной Сибири.

Предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Тиллерсона поддержали 56 сенаторов против 46. Ранее 24 января Тиллерсон прошел через процедуру одобрения комитетом ​по международным отношениям сената. Республиканцы в большинстве своем его приняли, демократы голосовали против. У российских политиков и наблюдателей есть основания как для оптимизма, так и для опасений в отношении нового главы внешнеполитического ведомства США.

В МИД РФ официально заявили, что готовы работать с новым главой Госдепартамента США. Российские дипломаты рассчитывают, что с Тиллерсоном им удастся пообщаться либо на министерской встрече G20 в Бонне 16-17 февраля, либо на конференции по безопасности, что пройдет в Мюнхене 17-19 февраля. Но в МИД РФ весьма тактично отнеслись даже к представителю предыдущей администрации: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова даже посочувствовала Джону Керри, за то, что ему, профессионалу, приходилось выполнять указания авантюристов и дилетантов.

Неофициально мнения о будущем взаимодействии с новым госсекретарем США диаметрально различаются даже в репликах отдельных политологов. Надежды на улучшение отношений связываются с его прошлой деятельностью, как главы нефтегазового концерна, имевшего контакты с российскими коллегами, а опасения – с ультраконсервативным курсом и ориентацией на предшественников из команд Рейгана и Никсона. Кроме того, глава Госдепартамента обязан учитывать мнения и радикально антироссийски настроенных демократов.

Тиллерсон в роли главы ExxonMobil не раз тесно сотрудничал с российскими властями и госкорпорациями. В 2011 году он подписал контракт с «Роснефтью» об участии в разработке месторождений в Западной Сибири, на Черном и Карском морях и технологическом сотрудничестве. Заключившие сделку компании начали проект по проведению буровых работ в Арктике, в Карском море, где компания Exxon нашла месторождение, и договорились производить разведку месторождений сланцевой нефти на арктических шельфах в Западной Сибири и глубоководных шельфах в Черном море. Компания ExxonMobil потратила 650 миллионов долларов, чтобы пробурить одну поисковую скважину в Карском море, писала об этом взаимодействии The Washington Post.

В частности и за эту работу он получил в 2013 году из рук президента Путина орден Дружбы. Впрочем, считается, что с Владимиром Путиным новый глава Госдепартамента США знаком еще со времен президентства Бориса Ельцина.

Одновременно работа Тиллерсона в нефтегазовой корпорации может иметь и негативные для РФ последствия: новый госсекретарь и в прошлом, и совсем недавно выступал за отмену запрета на экспорт американской нефти, что может обрушить стоимость барреля едва ли не сильнее чем снятие Обамой санкций с Ирана. Также Тиллерсон – сторонник развития сланцевых проектов, арктической добычи углеводородов и экспорта американского газа в Европу.

Столь же двусмысленны перспективы на политическом поле. Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков в комментариях для BFM.ru предполагает, что с Тиллерсоном Трамп сможет попытаться создать антикитайский альянс при участии России:

«Главное – стратегические приоритеты Он хочет повторить модель Киссинджера. Киссинджер, Никсон в 1972 году заключили тайный альянс с Китаем против Советского Союза, создав огромную нагрузку на советский военный и общий бюджет, и он бы хотел сделать все наоборот – сформировать какую-то форму альянса с Россией, создать дополнительные трудности для Китая. Потому кампанию угроз, обвинений в том, что он куплен Россией, можно гарантированно ожидать буквально каждый день».

По мнению политолога, Тиллерсон будет весьма суровым коллегой и оппонентом для Лаврова: «Тиллерсон не только сильная фигура сам по себе, у него огромный опыт переговоров, он независим, не является частью политической элиты, хотя и был всегда с ранних лет частью бизнес-элиты страны. И вот он завершает формирование команды Трампа, которая работает в сфере внешней политики и безопасности. Внушительная команда, все эти люди независимы от политической элиты, свобосвободны от стереотипов, и Трамп может начать ту радикальную перестройку американской внешней политики, о которой он говорил в течение всего прошлого года. Ясно, что люди Обамы будут вычищены из Госдепартамента. Я думаю, что ему будет легко найти общий язык с Лавровым. Тиллерсон имеет состояние порядка полумиллиарда долларов, он человек очень жесткий, очень реалистичный. Конечно, он будет стараться все равно разговаривать с позиции силы».

Возможно, чтобы отвести от себя часть критики за якобы пророссийскую позицию, Тиллерсон в январе выступил в Сенате США с весьма жесткой критикой Москвы. Как напоминает РБК, он объявил, что Россия представляет угрозу для США и не имела права присоединять Крым. В выступлении прозвучали заявления о том, что возвращение Крыма было захватом чужой территории и потому сейчас Москва не имеет прав на полуостров.

Также будущий госсекретарь посетовал, что слабая администрация США не решилась на немедленный силовой ответ, который Москва смогла бы понять и оценить. И это могло бы предотвратить гражданскую войну на Украине. Заодно Тиллерсон сделал реверанс в сторону Киева, а точнее демократам, что выступали за поддержку Украины. Он посоветовал киевским властям все свои военные силы поставить на восточной границе, предоставив им оружие, необходимое для того, чтобы защитить себя. Впрочем, главными виновниками кризиса в Восточной Европе Тиллерсон тогда назвал все же администрацию Обамы. Но не за то, что члены прежней вашингтонской команды могли его спровоцировать, а за то, что оказались слишком слабы и апатичны, чтобы предотвратить нежелательное для Вашингтона развитие событий.

«У русских очень стратегическое мышление, у них всегда есть план. Если взглянуть со стороны, понять их долгосрочную мотивацию, можно заметить, что они следуют определенным курсом. Программа Москвы на протяжении многих лет – это восстановление своей роли на мировой арене после упразднения СССР. Правда, пока Россия ищет свое место в мире, ее последние действия входят в противоречие с интересами США», – объяснял Тиллерсон сенаторам свое отношения к России.

Москва, Алексей Усов

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