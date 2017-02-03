Еврокомиссар призвал ЕС игнорировать Трампа / Накануне евролевые в Брюсселе отказались принять нового кандидата на пост посла США в ЕС

Публикации за 03.02.17

Один из руководителей ЕС призвал евросообщество игнорировать и бойкотировать нового американского президента и его начинания. Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер заявил, что европейцам нельзя пытаться играть честно с Трампом, но следует сплотиться против него: «Наш рынок больше, и если мы будем держаться вместе, то окажемся сильнее». Днем ранее левые партии в Европарламенте заблокировали ставленника Трампа на пост нового после США в ЕС.

Еврокомиссар Эттингер призвал европейских лидеров не поддаваться на уловки Трампа, который, считают в Брюсселе, пытается разделить ЕС.

«Прежде всего, мы должны соблюдать осторожность и не садиться с ним за игорный стол. Наш рынок больше, и если мы будем держаться вместе, то окажемся сильнее», цитирует Reuters речь еврокомиссара по цифровой экономике на одной из немецких радиостанций.

Выпад Эттингера, члена центристской немецкой партии ХДС (входит в блок, возглавляемый канцлером Меркель), был ответом на резкие высказывания американского лидера в отношении Германии. Дональд Трамп ранее заявил, что Евросоюз действует исключительно в интересах Берлина, и предсказал выход новых стран из ЕС. Также президент США пообещал ввести ввозную пошлину в размере 35% на импортируемые из Германии автомобили, а его советники обвинили Берлин в том, что он намеренно ослабляет евро, чтобы навредить интересам США и собственных союзников.

Призыв еврокомиссара Эттингера бойкотировать президента страны-союзника – часть кампании, которую евроутописты ведут против консервативного президента США.. Накануне левые депутаты Европарламента отвергли предложенную Трампом кандидатуру нового посла США в ЕС. Против Теда Маллока в должности посла выступили лидирующие фракции: «Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов», сообщает BFM.ru.

Отказав Маллоку в агремане, евродепутаты хотели продемонстрировать Вашингтону неприятие заявленного американской администрацией курса на противодействие европейской интеграции и других особенностей современной европолитики, как внутренней, так и внешней.

Лидер социал-демократов в Европарламенте Джанни Питтелла заявил: «Если бы Вашингтон назначил Маллока послом, его пришлось бы объявить в Европе персоной-нон-грата».

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер пояснил позицию своей фракции: «Европейский союз не может выдать аккредитацию человеку вроде Маллока, который говорит, что евро вышел на финишную прямую и что Brexit это лишь начало конца ЕС».

Кандидатуру Маллока в Европейском парламенте поддерживают, по свидетельству испанской газеты El País, только члены фракции «Европа за свободу и прямую демократию», возглавляемой активным поборником Brexit, лидером британской Партии независимости Найджелом Фараджем.

Президент Франции Франсуа Олланд сегодня заявил, что «давление» со стороны американского лидера Дональда Трампа на Евросоюз является «неприемлемым». Данное заявление Олланд сделала перед неформальным саммитом 27 стран ЕС на Мальте, сообщает Russia Today.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что в Евросоюзе некоторые аспекты политики нового президента США Дональда Трампа вызывают «беспокойство и смешанные чувства».

У Дональда Трампа и лидеров ЕС множество причин для взаимного недовольства друг другом. Формально из-за того, что новый президент США сознательно выступает против «нового мирового порядка», который насаждали лидеры Европы и предыдущее руководство США, поддерживает евроскептиков и правых лидеров. Но экономические причины все же весомее политических разногласий между неоконсерваторами и «новыми левыми». Европолитики боятся, что в Белом доме исполнят давнюю угрозу и заставят членов НАТО оплачивать защиту их американцами в размере 2% ВВП от каждого участника Альянса. Пока на призыв Трампа полностью финансировать американские базы на своей территории откликнулись только японцы. Европейцы ограничиваются истериками в медиапространстве – даже генералы НАТО этим отличились сразу после избрания Трампа. Другой причиной антагонизма стал обещанный новым лидером США протекционизм для американской экономики.

Брюссель Февраль 03. Другие новости 03.02.17

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