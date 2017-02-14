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Политика

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Публикации за 14.02.17

Японию возмутило присвоение имен пяти островам на Курилах
Фото: Минтранс РФ

Японию возмутило присвоение имен пяти островам на Курилах

Решение Москвы о присвоении пяти названий безымянным ранее островам Курильской гряды официальный Токио назвал недопустимым. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суги.

Правительство Страны восходящего солнца направило российским властям дипломатический протест в связи с присвоением наименований пяти островам на Курилах. «Это неприемлемо и противоречит позиции Японии», – заявил Суга представителям СМИ в Токио.

В минувшие выходные стало известно, что глава российского правительства Дмитрий Медведев по предложению Русского географического общества. Территории названы в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

Между тем, в Токио считают, что Курилы должны быть переданы под юрисдикцию Японии. Более того, министр иностранных дел Фумио Кисида заявил, что в случае решения территориального спора в пользу Японии, острова попадут под договор с США. Ранее японские СМИ сообщали, что Токио не отрицает возможного размещения на Курилах военных баз Пентагона.

В свою очередь Москва настаивает, что суверенитет РФ над островами не подлежит сомнению. Так глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страна намерена обеспечивать безопасность Курильских островов как своих восточных рубежей.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 14.02.17

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