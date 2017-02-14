Песков порадовался, что Кремль пока не обвинили в «режиме Айболита в Лимпопо» (ВИДЕО)

Публикации за 14.02.17

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Кремль не имеет никакого отношения к розыгрышу пранкерами Вованом и Лексусом американской конгрессвумен Максин Уотерс. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень высоко ценим тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинить в этом Кремль. Это свидетельствует о некотором просветлении. Но это, конечно же, шутка», – цитирует Лента.Ру слова Пескова.

Напомним, накануне в Сети была опубликована запись разговора пранкеров с Уотерс. Пранкеры сыграли роль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и говорили о новых антироссийских санкциях в связи с оккупацией Россией Донецка и Львова, взломом русскими хакерами «системы выборов в Лимпопо и установлении режима своей марионетки Айболита», а также в связи с отправкой регулярных войск РФ в Габон. Уотерс ужасалась и верила всей этой невероятной чепухе.

Позднее в интервью НСН Вован (Владимир Кузнецов) пояснил, что решение разыграть Уотерс пранкеры приняли после ее недавнего заявления о том, что президент России Владимир Путин «продолжает укреплять позиции в Корее». Вован признался, что он и его напарник Лексус (Алексей Столяров) были шокированы невежеством конгрессвумен, которая, разбираясь только в делах своего штата Калифорния, «пытается лезть и в международную политику… требует ввести новые санкции против России за якобы агрессию». «На самом деле все комично, но если такие люди руководят такой страной, как США, то это печально», – заключил Кузнецов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фейсбуке так прокомментировала розыгрыш: «Президент Айболит из страны Лимпопо... Русские сказки становятся правдой. Боже, не покидай Америку» (комментарий был размещен на английском языке).

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 14.02.17

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