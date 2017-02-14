NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 14.02.17

Песков порадовался, что Кремль пока не обвинили в «режиме Айболита в Лимпопо» (ВИДЕО)
кадр из мультфильма «Доктор Айболит»

Песков порадовался, что Кремль пока не обвинили в «режиме Айболита в Лимпопо» (ВИДЕО)

Кремль не имеет никакого отношения к розыгрышу пранкерами Вованом и Лексусом американской конгрессвумен Максин Уотерс. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень высоко ценим тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинить в этом Кремль. Это свидетельствует о некотором просветлении. Но это, конечно же, шутка», – цитирует Лента.Ру слова Пескова.

Напомним, накануне в Сети была опубликована запись разговора пранкеров с Уотерс. Пранкеры сыграли роль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и говорили о новых антироссийских санкциях в связи с оккупацией Россией Донецка и Львова, взломом русскими хакерами «системы выборов в Лимпопо и установлении режима своей марионетки Айболита», а также в связи с отправкой регулярных войск РФ в Габон. Уотерс ужасалась и верила всей этой невероятной чепухе.

Позднее в интервью НСН Вован (Владимир Кузнецов) пояснил, что решение разыграть Уотерс пранкеры приняли после ее недавнего заявления о том, что президент России Владимир Путин «продолжает укреплять позиции в Корее». Вован признался, что он и его напарник Лексус (Алексей Столяров) были шокированы невежеством конгрессвумен, которая, разбираясь только в делах своего штата Калифорния, «пытается лезть и в международную политику… требует ввести новые санкции против России за якобы агрессию». «На самом деле все комично, но если такие люди руководят такой страной, как США, то это печально», – заключил Кузнецов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фейсбуке так прокомментировала розыгрыш: «Президент Айболит из страны Лимпопо... Русские сказки становятся правдой. Боже, не покидай Америку» (комментарий был размещен на английском языке).

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 14.02.17

Путин принял отставку рязанского губернатора и назначил его сменщика. / Банковский сектор России увеличил прибыль в 3,5 раза. Кредитование реального сектора экономики сократилось. / Песков об отставках губернаторов: не ищите «подковерных процессов».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter