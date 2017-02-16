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Публикации за 16.02.17

Пранкеры напугали сенатора Маккейна русским хакером Абырвалгом
фото mixnews.lv

Пранкеры напугали сенатора Маккейна русским хакером Абырвалгом

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись розыгрыша сенатора Маккейна. В том числе они предупредили сенатора о прослушке его телефона «русскими хакерами Абырвалгом и Славиком». Говорили пранкеры от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Маккейн выразил им благодарность за предупреждение и пообещал еще внимательно следить за содержанием своих телефонных разговоров.

Также Маккейн в ответ на вопросы пранкеров рассказал, что ему пока не известно, как президент США Дональд Трамп будет действовать в вопросе антироссийских санкций, однако пообещал, что сенаторы сделают все возможное, чтобы санкции не были сняты. «Я не могу предсказать, что будет делать этот президент. Поэтому мы должны продолжать давить», – сказал Маккейн.

Кроме того, Маккейн посоветовал госсекретарю США Рексу Тиллерсону «быть очень осторожным» в вопросе санкций. Нынешние времена Маккейн назвал «самыми трудными» за всю его политическую карьеру.

Неделей ранее Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от Калифорнии Максин Уотерс, запугав ее «пророссийским режимом Айболита в Лимпопо». На сей раз Вован признал, что розыгрыш Маккейна оказался не таким смешным, как с Уотерс.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 16.02.17

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