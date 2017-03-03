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Публикации за 03.03.17

У «русских хакеров» – новая цель: в Британии начали продажу «умных» презервативов
кадр из «Матрицы»

У «русских хакеров» – новая цель: в Британии начали продажу «умных» презервативов

В Великобритании начали принимать предзаказы на умный презерватив i.Con Smart Condom. Новый гаджет обещает предоставить пользователю полную информацию о половом акте: его продолжительность, скорость и силу движений, количество сожженных калорий, а также температуру тела. Производители утверждают, что устройство также будет предупреждать о наличии венерических заболеваний, пишет Forbes.

i.Con Smart Condom, в сущности, не является презервативом, отмечает Лента.Ру. Это кольцо, которое надевается поверх обычного контрацептива и может передавать данные через Bluetooth. По утверждению продавцов, вся собранная информация хранится исключительно анонимно. Но если очень хочется, можно может поделиться своими достижениями в соцсетях.

Цена гаджета – 59,99 фунта стерлингов (около 4,3 тысячи рублей). Насколько «умный» презерватив защищен от ужасных «русских хакеров» – производитель не уточняет.

Напомним, накануне стало известно, что хакеры научились использовать для преступных целей «умные» детские игрушки. С помощью плюшевых мишек CloudPets, которые позволяют детям и родителям обмениваться голосовыми сообщениями, хакеры украли данные около 800 тысяч пользователей и смогли перехватить больше двух миллионов разговоров. Другие куклы, в том числе роботизированные устройства, могут использоваться как «жучки», а также позволяют преступникам напрямую связываться с детьми.

Ранее сообщалось, что хакеры научились взламывать «умные» холодильники и лампочки. А в конце января один из австрийских отелей вынужден был заплатить выкуп взломавшим систему электронных ключей хакерам, чтобы продолжить нормальную работу.

Добавим, что страшилки о всепроникающих «русских хакерах» стали уже расхожей байкой в западной прессе. В конце февраля на сайте МИД РФ даже появился специальный раздел фейковых новостей о России из западных СМИ, немалую часть которого как раз занимают страшилки о «русских хакерах», взламывающих всё и вся.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 03.03.17

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