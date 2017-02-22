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Политика

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Публикации за 22.02.17

МИД открыл на официальном сайте раздел фейковых новостей о России

МИД открыл на официальном сайте раздел фейковых новостей о России

Министерство иностранных дел России открыло на официальном сайте раздел, где размещаются фейковые новости об РФ из иностранных СМИ. Рубрика получила название «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России». Первые материалы уже опубликованы – это пропагандистские вбросы различных медиа, которые внешнеполитическое ведомство расценивает как недостоверные.

По словам представителя МИД Марии Захаровой, эта рубрика будет пополняться на регулярной основе. Раздел создан, чтобы продемонстрировать ставший в последнее время популярным среди целого ряда зарубежных изданий тренд. Во внешнеполитическом ведомстве также надеются, что публичное опровержение фейков о России поможет остановить их распространение.

На момент появления открытого доступа к рубрике в ней было четыре материала: две статьи The New York Times (про размещение российских ракетных комплексов средней и малой дальности в нарушение договоренностей с США и о выдаче Эдварда Сноудена американским властям), статья The Telegraph (о «российском следе» о госперевороте в Черногории) и статья Bloomberg (о вмешательстве русских хакеров в выборы президента во Франции).

Отметим, что запуск нового раздела в МИД анонсировали еще 15 февраля. Заниматься модерацией раздела поручено сотрудникам департамента информации и печати МИД.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.02.17

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