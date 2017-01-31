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Публикации за 31.01.17

В Австрии хакеры «взяли в заложники» целый отель, заблокировав электронные двери

В Австрии хакеры «взяли в заложники» целый отель, заблокировав электронные двери

Один из австрийских отелей вынужден был заплатить выкуп хакерам, чтобы продолжить нормальную работу. Киберпреступники взломали систему электронных дверей, в результате ключ-карты перестали работать, и проникли в компьютеры, так что персонал не смог запустить резервную систему контроля доступа. За избавление от проблем хакеры потребовали 1,5 тыс. евро в биткоинах. Руководство отеля решило заплатить выкуп.

Как сообщает N+1, представители отеля пояснили, что иного выхода не было. В гостинице было 180 зарегистрированных постояльцев, а полиция и страховая компания никак не смогли помочь в решении проблемы. Также они опровергли сообщения некоторых СМИ, что постояльцы были заперты в своих номерах: двери можно было открыть изнутри, но после их закрытия снаружи уже не открывались ключ-картой.

Руководство отеля добавило, что это уже не первая хакерская атака. Так, минувшим летом они уже заплатили злоумышленниками несколько тысяч евро за похожую атаку. Чтобы подобное больше не повторялось, в отеле заменили некоторые компьютеры и усилили меры кибербезопасности. Также решено заменить ключ-карты на самые обычные замки – с обычными ключами

Далеко не всегда атаки хакеров столь условно безобидны. Так, ранее киберпреступники «взяли в заложники» больницу: врачи клиники не могли получить доступ к медицинским картам пациентов. Специалисты по компьютерной безопасности не смогли удалить вирус. Руководство больницы вынуждено было заплатить хакерам 17 тыс. долларов за снятие блокировки с медицинских карт.

Москва, Зоя Березина

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