Троянский плагин: хакеры освоили новый способ воровства с банковских карт

Публикации за 27.01.17

Кибермошенники освоили новый способ похищения данных пользователей для последующего воровства денег с их банковских карт. Они используют скачиваемые пользователями плагины к браузеру, например, с прогнозом погоды или курсом валют, для прикрытия вредоносных программ. Скачав такой плагин-троян, пользователей фактически предоставляет мошенникам полный доступ к своей конфиденциальной информации.

Как пишут «Известия», по подсчетам экспертов «Яндекса», сегодня более 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные расширения, с проблемами ежемесячно сталкиваются 1,24 млн человек. Вредоносные плагины были идентифицированы в том числе в самых популярных онлайн-магазинах расширений. Антивирусы такие плагины не распознают. При онлайн-оплате какой-нибудь покупки с банковской карты вредоносный плагин крадет данные пользователя и отправляет кибермошеннику. Эксперты по информационной безопасности особо отмечают, что новый вид мошенничества стал активно распространяться благодаря своей эффективности.

При этом, чтобы обезопасить себя и свои деньги, нужно соблюдать очень простые правила: пользоваться только легальными расширениями из официального магазина расширений браузера, а при установке плагинов – внимательно читать предупреждения, прежде чем ставить галочки.

Напомним, в середине декабря стало известно, что в России началось обсуждение резкого ужесточения уголовной ответственности за киберпреступления. В том числе рассматривается увеличение тюремных сроков для хакеров почти вдвое. Поправки могут быть внесены в 272-ю статью УК РФ. Предлагается увеличить период исправительных работ для хакеров до 2 лет, ограничение свободы – до 3 лет, а принудительные работы – до 4 лет. Если же неправомерный доступ к данным привел к их уничтожению, копированию, изменению или блокировке, то хакер может быть наказан исправительными работами на срок 3-5 лет, ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 7 лет.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 27.01.17

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