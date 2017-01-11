Каждый третий россиянин стал жертвой телефонных мошенников или хакеров / 58% населения чувствует себя беззащитными перед информационными угрозами

Публикации за 11.01.17

Каждый третий житель России хотя бы раз уже стал жертвой телефонных мошенников, кардеров и других разновидностей киберпреступников. Как выяснили социологи ВЦИОМ, 58% населения чувствует себя беззащитными перед хакерами, хотя среди активных пользователей интернета таких лишь 39%.

Даже среди людей старше 60 лет и жителей села каждый пятый и каждый четвертый соответственно сталкивался с противоправными действиями, связанными с сотовой связью и интернет-сервисами. О том, что они не знакомы близко с подобными случаями, сообщили 68% опрошенных социологами.

Среди разновидностей киберпреступлений и телефонного мошенничества наибольшие опасения у населения вызывает кража денег с банковских карт и электронных счетов, а также персональной информации. Эти поводы указали 65% участников исследования.

В отношении других преступлений уровень тревожности ниже, однако все же превышает 50%. возможность потерять деньги из-за обмана мошенниками беспокоит 58%.

Защищенными от сетевых угроз чувствуют себя только 36% россиян, причем большинство уверенных в безопасности своей информационной жизни приходится на тех, кому от 18 до 24 лет (45%) и на мужчин (44%). Женщины больше осознают свою доверчивость и уязвимость в этой сфере, потому уверены в безопасности электронных сетов и личных страниц в соцсетях лишь 36% представительниц прекрасного пола.

По статистике, наиболее частой причиной преступлений в интернете становится банальная невнимательность пользователей, либо недостаток знаний о правилах безопасности.

Самым распространенным способом мошенничества в интернете является фишинг – кража личных данных для последующего хищения средств с банковской карты или интернет-кошелька. Чаще всего для кражи паролей и секретной информации мошенники используют спам-рассылки, компьютерные вирусы и подставные сайты. Базовые способы защиты – своевременное обновление антивирусных программ, верификация платежей по sms. Использование систем онлайн-банкинга не является гарантией безопасности. Популярным способом мошенничества стали махинации с интернет-кошельками. Чтобы обеспечить безопасность своего интернет-кошелька, эксперты Qiwi настоятельно рекомендуют не переводить средства на счета незнакомых людей, избегать платежей в непроверенных интернет-магазинах и группах в соцсетях, ни в коем случае не сообщать третьим лицам пароли, одноразовые коды и прочие конфиденциальные данные, и обязательно подключить e-mail- и sms-уведомления о действиях с электронным кошельком.

В банковском секторе за 2016 год хакеры пытались похитить только со счетов физлиц 1,25 млрд рублей. По статистике Банка России, удалось предотвратить хищение не более 3% средств. Чуть лучше ситуация складывается с защитой денег корпоративных клиентов банков. С начала года было зафиксировано 365 попыток несанкционированного списания средств компаний через дистанционные банковские сервисы, объем хищений составил около 1,1 млрд рублей, банкам удалось спасти почти треть этих денег. Что касается корреспондентских счетов ЦБ, из 2,87 млрд рублей уберечь от злоумышленников удалось чуть более половины.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 11.01.17

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