Конгресс США намерен наложить вето на снятие антироссийских санкций / «Это серьезный вопрос национальной безопасности»

Публикации за 16.02.17

Конгрессмены США подготовили законопроект, накладывающий вето на снятие с России санкций. Они намерены требовать от президента страны Дональда Трампа, при его желании отменить ограничения, в обязательном порядке предоставить доказательства того, что Москва «прекратила акции на Украине и кибератаки против США».

Три члена Палаты представителей от Республиканской партии и четверо от Демократической партии внесли в Конгресс законопроект «Russian Sanctions Review Act» («О пересмотре российских санкций»), в котором названы условия любого послабления санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Также отмечается, что в документе конгрессмены просят предоставить им право в течение 120 дней рассмотреть возможность смягчения или отмены санкций против России. Ранее демократ Стени Хойер выразил надежду, что обе палаты конгресса поддержат введение отмены возможного решения Трампа. «Это серьезный вопрос национальной безопасности», – заявил он.

Напомним, аналогичный законопроект со схожими требованиями был внесен в сенат США в начале февраля. В частности, в документе говорилось, что, если Белый дом хочет снять санкции с России, он должен обосновать свою позицию. Конгрессмены требуют 120 дней на принятие решения. Как отмечает РБК, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявлял, что США не намерены снимать санкции против России, введенные после присоединения Крыма, пока полуостров не будет возвращен Украине.

Отметим, что в Госдепе также заявили о несвоевременности разговоров об отмене антироссийских санкций. «Пока слишком рано говорить о снятии санкций, поэтому мы ищем солидарности с Европой по серии мер, о которых мы договорились», – сказал неназванный представитель ведомства. Как передает РИА «Новости», сам чиновник сослался на позицию президента Дональда Трампа в данном вопросе.

Вашингтон, Иван Гридин

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