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Политика

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Публикации за 21.02.17

Путин утвердил Сергея Жвачкина врио главы Томской области до выборов

Путин утвердил Сергея Жвачкина врио главы Томской области до выборов

Президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина «по собственному желанию» и назначил его врио главы региона. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Жвачкин продолжит руководить Томской областью до вступления в должность лица, избранного главой региона, отмечается в указе президента.

До подписания документа Владимир Путин встретился со Жвачкиным в Кремле. В ходе беседы президент РФ спросил, готов ли он пойти на выборы в сентябре, отметив при этом, что команда главы региона «демонстрирует работоспособность, желание работать и умение». Жвачков ответил: «Да», добавив, что ему и его команде «хотелось бы закрепить некоторые позиции, которые удалось завоевать».

«Я тогда подпишу соответствующий документ, указ о назначении Вас исполняющим обязанности вплоть до выборов в сентябре 2017 года, – сказал Путин. – Желаю Вам успехов».

Ранее в феврале свои посты досрочно покинули пять глав регионов: губернатор Карелии Александр Худилайнен, главы Рязанской и Новгородской областей Олег Ковалев и Сергей Митин, а также руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин.

Москва, Светлана Петрова

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