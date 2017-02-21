Путин утвердил Сергея Жвачкина врио главы Томской области до выборов

Публикации за 21.02.17

Президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина «по собственному желанию» и назначил его врио главы региона. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Жвачкин продолжит руководить Томской областью до вступления в должность лица, избранного главой региона, отмечается в указе президента.

До подписания документа Владимир Путин встретился со Жвачкиным в Кремле. В ходе беседы президент РФ спросил, готов ли он пойти на выборы в сентябре, отметив при этом, что команда главы региона «демонстрирует работоспособность, желание работать и умение». Жвачков ответил: «Да», добавив, что ему и его команде «хотелось бы закрепить некоторые позиции, которые удалось завоевать».

«Я тогда подпишу соответствующий документ, указ о назначении Вас исполняющим обязанности вплоть до выборов в сентябре 2017 года, – сказал Путин. – Желаю Вам успехов».

Ранее в феврале свои посты досрочно покинули пять глав регионов: губернатор Карелии Александр Худилайнен, главы Рязанской и Новгородской областей Олег Ковалев и Сергей Митин, а также руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин.

Москва, Светлана Петрова

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