Смотрите, кто заговорил: Янукович требует расследовать Майдан и провести референдум по Донбассу

Публикации за 22.02.17

Бывший президент Украины Виктор Янукович написал открытое письмо мировым лидерам. Он предлагает создать спецкомиссию для мониторинга расследования преступлений Майдана, провести референдум о статусе Донбасса, а к переговорам «нормандского формата» привлечь представителей ДНР и ЛНР. Свое письмо Янукович адресовал главам России, США, Германии, Франции, Польши, а также главе ПАСЕ, генсеку Совета Европы и спикеру Европарламента.

Как сообщает РИА Новости, Янукович просит их всех потребовать от Киева начать реальное расследование событий на Майдане и вести мониторинг такого расследования. «Вернуть мир и верховенство права на Украину можно лишь при условии объективного и открытого расследования трагических событий февраля 2014 года», – пишет он и гарантирует от себя предоставление «всей посильной помощи» в этом расследовании.

Он заверяет: «У меня есть дополнительные сведения и доказательства, позволяющие установить реальных организаторов массовых убийств на Майдане. Учитывая нежелание нынешних властей провести объективное расследование, я готов предоставить данную информацию независимой специальной комиссии Совета Европы».

Также он призывает потребовать от Киева допустить представителей спецкомиссии Совета Европы и представителей нынешней украинской оппозиции к проведению мониторинга расследования «преступлений, совершенных в Украине с 2014 года по настоящее время».

Как сообщает «Интерфакс», Янукович также предлагает «включить в переговоры в рамках «нормандского формата» представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса».

Москва, Зоя Березина

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