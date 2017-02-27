Янукович рассказал о гражданском браке с сестрой кухарки (ФОТО)

Публикации за 27.02.17

Экс-президент Украины Виктор Янукович откровенно рассказал о своей личной жизни. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он поведал, что развелся с женой Людмилой после 45 лет брака и теперь живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки. Именно с этой женщиной, которую в СМИ называли «таинственной блондинкой», Янукович и сбежал из Киева в «майданном» 2014 году.

Бывшая первая леди Украины Людмила Янукович по образованию инженер-строитель. Работала на производстве в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. Сейчас является домохозяйкой. С тех пор, как ее бывший сбежал в Россию, живет в Крыму.

Виктор и Людмила Янукович, свадьба 1971 год (фото – ТВ «Звезда»)

Корреспондент.net пишет, что Янукович уточнил: финансово его поддерживает старший сын Александр. «Я люблю иногда арендовать теннисный корт, но мне не хватает возможностей», – признался Янукович. Немецкое издание уточняет, что во время интервью Янукович не раз путался и старался избегать сложных вопросов, «однако откровенно рассказал о личной жизни».

Как сообщает ТВ «Звезда», на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным экс-глава Украины ответил кратко: «Мои проблемы – не его уровень». И добавил, что встречался с Путиным лишь несколько раз.

Также Янукович рассказал, что живет в основном в Ростове-на-Дону. Однако интервью проходило в Москве, вместе с Януковичем были телохранители.

Виктор и Людмила Янукович – наше время (фото – Корреспондент.net)

Как сообщает МК, Янукович раскрыл и некоторые подробности своего бегства с Украины. По его словам, под Мелитополем его кортеж должна была остановить вооруженная группа из 100 человек с двумя тяжелыми пулеметами, которые должны были «всех расстрелять». Однако о засаде удалось узнать заранее и избежать ее.

Также Янукович вновь заявил, что не отдавал приказов о силовом разгоне демонстрантов на Майдане. В интригах против него он обвинил экс-главу президентской администрации Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Фирташа. Все случившееся на Украине в 2014 году Янукович описал так: «В том, что произошло, виноваты радикалы, которые спровоцировали полицию. Кто мог отдать распоряжение о разгоне Майдана? Это могли быть глава администрации Сергей Левочкин, а также широко известный бизнесмен Дмитрий Фирташ».

Напомним, в конце прошлой недели Янукович внезапно выступил с открытым письмом мировым лидерам. Он предложил создать спецкомиссию для мониторинга расследования преступлений Майдана, провести референдум о статусе Донбасса, а к переговорам «нормандского формата» привлечь представителей ДНР и ЛНР. Свое письмо Янукович адресовал главам России, США, Германии, Франции, Польши, а также главе ПАСЕ, генсеку Совета Европы и спикеру Европарламента.

Москва, Зоя Березина

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