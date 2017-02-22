«Сначала наведите порядок дома»: МИД ответил на призыв Киева реформировать СБ ООН

Публикации за 22.02.17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина лишить Россию права вето при принятии решений, касающихся Украины. Глава украинской дипломатии также заявил, что Совбез ООН нуждается в реформировании, чтобы прекратить злоупотребление правом вето в дальнейшем.

«Сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов, – заявила Захарова на пресс-конференции. – Пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо».

«Поэтому нужно сфокусироваться министру иностранных дел Украины на делах у себя дома», – добавила представитель МИД РФ. «Как только там будут решены те проблемы, которыми сейчас вынуждено заниматься все международное сообщество, тогда его мнение можно будет заслушать и по другим вопросам», – заключила Захарова.

Отметим, что правом вето, дающим возможность блокировать в Совбезе ООН любую резолюцию, в настоящее время обладают все пять постоянных членов – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Москва не раз выступала против любых предложений, направленных на ущемление права вето. С ней солидарны Вашингтон и Пекин.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.02.17

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