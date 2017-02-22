Украина хочет лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Публикации за 22.02.17

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин предложил лишить Россию возможности использовать право вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, касающихся Украины. Более того, глава украинской дипломатии заявил, что Совбез ООН нуждается в реформировании, чтобы прекратить злоупотребление правом вето в дальнейшем.

По словам Климкина, Совет Безопасности должен эффективно реагировать на кровавые конфликты независимо от того, что стороны конфликта присутствуют в СБ в качестве постоянного члена. Украинский министр уточнил, что статья 27 Устава ООН обязывает сторону «участвующую в споре, воздержаться от голосования при принятии решения» в Совбезе. Однако, по его мнению, Россия игнорирует правило и злоупотребляет правом вето.

Кроме того, Климкин вновь выступил с громкими обвинениями Москвы в агрессии против Украины, а также разжигании конфликтов в Европе. «В последние десятилетия Европа сталкивалась с рядом конфликтов. Эти конфликты, которые остаются нерешенными, имеют одну общую особенность – активную вовлеченность России, в частности, в стратегии разжигания, участия и поддержки… по созданию меняющихся горячих точек по всему континенту», – цитирует Климкина РИА «Новости».

Стоит отметить, что в настоящее время в Совбезе ООН пять постоянных членов – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, которые обладают правом вето, позволяющим блокировать любую резолюцию организации. Впрочем, в последнее время все чаще поднимается вопрос реформирования СБ и включении в совет Индии, Бразилии и Японии.

Еще осенью 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию нужно лишить права вето, но тогда генсек ООН Пан Ги Мун отметил, что это технически невозможно. В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что выступает против каких-либо ущемлений в отношении права вето. Позицию России поддерживают США и Китай.

Киев, Зоя Осколкова

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