Постпред России в ООН Виталий Чуркин умер на рабочем посту

Публикации за 20.02.17

Сегодня в Нью-Йорке за день до своего 65-летия скоропостижно скончался постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Виталий Чуркин. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел РФ.

«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», – уточнили в МИДе.

На должность постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года. За это время он неоднократно попадал в топовые новости мировых СМИ со своими яркими и остроумными заявлениями о международной проблематике в ответ на претензии к России.

Одним из последних запоминающихся заявлений стала его публичная оценка его американской коллеги Никки Хейли, которая в начале февраля на заседании Совета Безопасности ООН представила обычную критическую и бескомпромиссную позицию Соединённых Штатов по Крыму. Однако, на слух российского постпреда, тон ее заявлений не идёт ни в какое сравнение с предшественницей – Самантой Пауэр.

«Я не ждал, что она отклонится от стандартной позиции. Но тон ее заявлений был совсем другим», – отмечал Чуркин. Нежелание Хейли портить отношения с Россией постпред назвал «хорошим сигналом».

Последние годы Чуркину часто приходилось резко реагировать на постоянные грубые нападки бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр. Однажды российский дипломат даже демонстративно перестал слушать Пауэр из-за ее вызывающего поведения.

«Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», – прокомментировала уход из жизни Чуркина официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

Нью-Йорк. Другие новости 20.02.17

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