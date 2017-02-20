«Напалм» российской внешней политики. Ушел великий дипломат – Виталий Чуркин

Публикации за 20.02.17

Скончавшийся сегодня постоянный представитель России в Организации объединенных наций (ООН) Виталий Чуркин запомнится широкой публике яркими остроумными репликами в ответ на обвинения в адрес Москвы во всевозможных грехах. После провальной в международной политике ельцинской эпохи он стал одним из самых запоминающихся защитников интересов России на международной арене.

«Я – дипломат. Представляю ядерную державу. Представляю великого Путина – спасителя России. Кто и что мне сделает? Я хоть камаринского могу на круглом столе в зале заседаний станцевать, или плюнуть в кого-нибудь в Совете Безопасности. И что? Каждый должен знать свое место. А кто к нам подсылает «Боинги» – тот и виноват в том, что с ними потом происходит. Пора уже это сообразить», – говорил Виталий Чуркин в одном из интервью в ответ на вопрос, почему он может себе позволить порой жесткие публичные высказывания в адрес международных «партнеров».

Не случайно МИД России, говоря об ушедшем Виталии Чуркине, заявил, что умер «выдающийся дипломат» и это произошло на его рабочем посту. «Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», – прокомментировала уход из жизни Чуркина официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Последние годы Чуркину часто приходилось резко реагировать на регулярные грубые нападки со стороны «партнеров» России – больше всего, США и Украины.

Украинские политики и СМИ наверняка сейчас вспоминают, как Виталий Чуркин «давал им дрозда».

«Для чего украинские авиадиспетчеры направили пассажирский самолет в зону боевых действий? В зону, где авиация ситематично использовалась для нанесения ударов, в том числе – и по гражданским объектам… <…>. Сделала она все для того, чтобы в условиях развязанной Киевом военной кампании, предотвратить трагедию, которая произошла?», – говорил Чуркин, комментируя трагическое крушение малазийского «Боинга» в «степях Украины».

«На каждом перекрестке киевская власть выбирала неправильный путь», – отмечал постпред России в ООН ситуацию эскалацию кризиса на Украине.

«Если бы надежда Савченко в аналогичных условиях оказалась бы в Соединенных штатах, ее судьба была бы предопределенной и печальной. Она бы никогда белого света не увидела», – заявлял Чуркин, комментируя события вокруг «летчицы-наводчицы», осужденной в России, а затем отпущенной восвояси.

Еще одна из цитат о конфликте на Украине также останется надолго в памяти: «Многие из тех, кто находится у власти в Киеве, имеют такую репутацию, что года назад вы не подали бы им руки».

Чуркин также не давал спуску Турции во время недавнего обострения в отношениях Москвы и Анкары. «Надеемся, что та обеспокоенность, которую проявил генеральный секретарь ООН и ряд членов Совета Безопасности в ходе созванного нами обсуждения, охладит горячие головы в Анкаре и что они урегулируют ситуацию в Ираке так, как это удовлетворяло бы правительство Ирака», – говорил дипломат, добавив, что РФ также рассчитывает, что после этого власти Турции «не будут предпринимать каких-либо новых безрассудных шагов, в том числе на территории Сирии».

В то же время пикировка с представителями США при президентстве Барака Обамы стала уже «общим местом». «Не буду вам всего говорить. Они сказали, что слишком много разногласий у нас», – отмечал Чуркин, когда Вашингтон заблокировал предложенный Россией проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по проблематике урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

Особенно часто Чуркин «встречался» в ООН с американскую коллегой Самантой Пауэр, которая регулярно уличала власти Сирии и России в преступлениях. Он сравнивал ее даже с «матерью Терезой», очевидно имея в виду противоположный образ.

«Особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила своё выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете. Вспомните послужной список своей страны. Потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. А кто за что виновен, кто в чём повинен, я думаю, что история и Господь Бог разберутся», – говорил Чуркин в ответ на претензии США.

«Что касается позиции представителя Соединённого Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, Гибралтар, аннексированную вами часть Кипра, архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы», – отвечал Чуркин на претензии Великобритании по поводу «аннексии» Крыма.

В апреле 2016 года по итогам Совета Безопасности ООН, который не смог согласовать предложенный Россией проект заявления в поддержку минских договоренностей по урегулированию конфликта и с призывом расследования трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, Чуркин отметил, что так и не понял, зачем Киев созывал это заседание. «Честно говоря, я не понял даже, зачем они приехали, зачем созывали заседание, потому что ничего конструктивного они не сказали. Очередные какие-то свои инсинуации предлагали членам Совета Безопасности. В общем довольно странное мероприятие», – отметил дипломат, добавив при этом, что Россия «привыкла к странным вещам».

«Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое», – сказал Виталий Чуркин в ответ на блокирование резолюции России в Совете безопасности ООН о выводе террористов из Алеппо в октябре 2016 года. В ходе одно из последующих заседаний он также подчеркивал, что «режим прекращения огня» в Сирии может быть «бесконечным».

Вполне самодостаточной кажется и еще одна его фраза, которая также вызывала гордость за страну: «Россию обвиняли во всех смертных грехах, вплоть до лесных пожаров в августовскую жару».

Дипломат реагировал на все претензии и обвинения очень ярко, превращавшихся в «напалм» российской внешней политики.

Справка «Нового Дня»:

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1974 году, после чего до 1979 года работал в отделе переводов МИД СССР, был переводчиком на переговорах по ОСВ-2 в Женеве.

С 1979 – 1982 годы – третий секретарь отдела США МИД СССР, а затем до 1987 года второй и первый секретарь посольства СССР в США. Послле этого два года работал референтом международного отдела ЦК КПСС. С 1989 – 1990 годы был пресс-секретарем Министра иностранных дел СССР.

С 1990 – 1991 г. – начальник Управления информации МИД СССР, а затем – начальник Управления информации Министерства внешних сношений СССР и МИД России.

С 1992 – 1994 годы – заместитель министра иностранных дел России. Впервые в истории российской дипломатии Чуркин начал проводить регулярные открытые брифинги для иностранных журналистов. Кроме того, с лета 1992 года по октябрь 1994 года он был спецпредставителем президента РФ на Балканах и занимался переговорами между участниками боснийского конфликта и западными странами.

С 1994 -1998 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посола России в Королевстве Бельгия. Затем пять лет аналогичный пост занимал в Канаде.

В 2003 году был назначен послом по особым поручениям МИД России.

С 8 апреля 2006 года и до последнего времени являлся постоянным представителем России при ООН и представителем России в Совете Безопасности ООН.

Виталий Чуркин имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владел английским, французским и монгольским языками. Кандидат исторических наук.

Виталий Чуркин был женат, у него двое детей.

Москва, Светлана Антонова

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