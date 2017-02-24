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Политика

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Публикации за 24.02.17

Назначен исполняющий обязанности постпреда России при ООН
Петр Ильичев, фото с сайта постпредства России при ООН

Назначен исполняющий обязанности постпреда России при ООН

Исполняющим обязанности постпреда России при ООН после кончины Виталия Чуркина назначен его первый заместитель Петр Ильичев. Он будет временно представлять Россию в ООН до назначения нового постоянного представителя РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постпредство России при Всемирной организации.

Петр Ильичев родился 11 марта 1966 года и является чрезвычайным и полномочным посланником 2 класса. Этот дипломатический ранг он получил 5 декабря 2013 года.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке в возрасте 64 лет, за день до своего 65-летия. Предварительно причиной смерти назван сердечный приступ. На должность постпреда России при ООН Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года.

Накануне гроб с телом Чуркина был доставлен из Нью-Йорка в Москву. Церемония прощания состоится 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента. Похороны Виталия Чуркина пройдут на Троекуровском кладбище.

Нью-Йорк, Москва, Светлана Петрова

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