Виталий Чуркин посмертно награжден орденом Мужества

Публикации за 21.02.17

Постоянный представитель России в Организации объединенных наций Виталий Чуркин, скончавшийся накануне на рабочем посту, посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.

«За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)», – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Чуркин скончался накануне, 20 февраля, в Нью-Йорке на своем рабочем месте, не дожив одного дня до своего 65-летия. Как сообщают СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», – прокомментировала уход из жизни Чуркина официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

На должность постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года. За это время он неоднократно блестяще отражал нападки на Россию, в одиночку отстаивая интересы страны перед мировой общественностью.

Москва, Мария Вяткина

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