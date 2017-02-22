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Общество

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Публикации за 22.02.17

Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве
фото news-free.ru

Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве

Похороны постпреда России при ООН Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве. Прощание с дипломатом начнется сегодня в Нью-Йорке, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сегодня гроб с телом Чуркина отправят из США в Россию. Гроб должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 лет, за день до своего 65-летия. Предварительно причиной смерти назван сердечный приступ. На должность постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года. За это время он неоднократно блестяще отражал нападки на Россию, в одиночку отстаивая интересы страны перед мировой общественностью. Накануне президент России посмертно наградил Чуркина орденом Мужества «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 22.02.17

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