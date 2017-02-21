NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 21.02.17

«Только всем всё портят»: Украина блокировала принятие заявления в СБ ООН в связи с кончиной Чуркина / В МИД России раскритиковали решение Киева
фото с сайта постпредства РФ при ООН

«Только всем всё портят»: Украина блокировала принятие заявления в СБ ООН в связи с кончиной Чуркина В МИД России раскритиковали решение Киева

Украинская делегация заблокировала принятие официального заявления Председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.

«В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе», – отметила дипломат. Напомним, что Украина председательствует в Совбезе ООН с 1 февраля.

В Москве выразили сожаление в связи с решением украинской делегации. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, куратор ооновской проблематики, отметил, что кончина Виталия Чуркина была воспринята в ооновских кругах «с большой печалью, и Совет Безопасности отреагировал на это специальным заявлением для прессы». «Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы», – цитирует слова дипломата «Интерфакс».

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Как сообщил заместитель постпреда Владимир Сафронков, Чуркину неожиданно стало плохо, когда он находился на своем рабочем месте в российской миссии при ООН. Дипломата отвезли в госпиталь, где он скончался. Точная причина смерти пока не называется. По данным СМИ, дипломат умер в результате перенесенного сердечного приступа. Должность постпреда Виталий Чуркин занимал с 8 апреля 2006 года.

Совбез ООН и генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш скорбят в связи со смертью Виталия Чуркина. «Члены Совета Безопасности скорбят по послу, который провел более 40 лет на дипломатической службе России, возглавлял российскую миссию при ООН более 10 лет и отпраздновал бы свое 65-летие 21 февраля», – говорится в сообщении СБ ООН. Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что ему будет не хватать «его понимания ситуации, мастерства и дружбы». Члены совета выразили соболезнования семье Чуркина, правительству и народу России.

Отметим, что самые ярые оппоненты Виталия Чуркина в Совбезе ООН отдали должное таланту и человеческим качествам скончавшегося дипломата. «Потрясена смертью Виталия Чуркина. Виртуоз дипломатии и полный сострадания человек, который делал все в его силах, чтобы сгладить разногласия в российско-американских отношениях», – написала в твиттере Саманта Пауэр, которая была постпредом США при ООН во время второго президентского срока Барака Обамы.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 21.02.17

В Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетского района. / «Игра в имитацию»: выборам Путина ищут новый «Крым». В Кремле изобретают способы максимально повысить явку. / «Проблемы митингами не решить»: жители России не верят в эффективность протестных акций. Только каждый пятый уверен в обратном.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter