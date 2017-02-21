«Только всем всё портят»: Украина блокировала принятие заявления в СБ ООН в связи с кончиной Чуркина / В МИД России раскритиковали решение Киева

Публикации за 21.02.17

Украинская делегация заблокировала принятие официального заявления Председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.

«В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе», – отметила дипломат. Напомним, что Украина председательствует в Совбезе ООН с 1 февраля.

В Москве выразили сожаление в связи с решением украинской делегации. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, куратор ооновской проблематики, отметил, что кончина Виталия Чуркина была воспринята в ооновских кругах «с большой печалью, и Совет Безопасности отреагировал на это специальным заявлением для прессы». «Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы», – цитирует слова дипломата «Интерфакс».

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Как сообщил заместитель постпреда Владимир Сафронков, Чуркину неожиданно стало плохо, когда он находился на своем рабочем месте в российской миссии при ООН. Дипломата отвезли в госпиталь, где он скончался. Точная причина смерти пока не называется. По данным СМИ, дипломат умер в результате перенесенного сердечного приступа. Должность постпреда Виталий Чуркин занимал с 8 апреля 2006 года.

Совбез ООН и генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш скорбят в связи со смертью Виталия Чуркина. «Члены Совета Безопасности скорбят по послу, который провел более 40 лет на дипломатической службе России, возглавлял российскую миссию при ООН более 10 лет и отпраздновал бы свое 65-летие 21 февраля», – говорится в сообщении СБ ООН. Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что ему будет не хватать «его понимания ситуации, мастерства и дружбы». Члены совета выразили соболезнования семье Чуркина, правительству и народу России.

Отметим, что самые ярые оппоненты Виталия Чуркина в Совбезе ООН отдали должное таланту и человеческим качествам скончавшегося дипломата. «Потрясена смертью Виталия Чуркина. Виртуоз дипломатии и полный сострадания человек, который делал все в его силах, чтобы сгладить разногласия в российско-американских отношениях», – написала в твиттере Саманта Пауэр, которая была постпредом США при ООН во время второго президентского срока Барака Обамы.

Москва, Светлана Петрова

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