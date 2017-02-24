«Он был высочайшим профессионалом, народным дипломатом»: Виталия Чуркина похоронили в Москве

Публикации за 24.02.17

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Гроб с телом дипломата опустили в землю под звуки гимна России и оружейного салюта.

Ранее в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента России прошла гражданская панихида. Во время церемонии глава МИД Сергей Лавров передал вдове постпреда Ирине Чуркиной орден Мужества, которым ее супруга наградил посмертно президент РФ Владимир Путин.

«Виталий был высочайшим профессионалом, но кроме этого достаточно посмотреть, как популярен он был в народе, – заявил Лавров. – Интернет был переполнен очень добрыми картинками и фразами о том, как Виталий работает в ООН. Я уверен, что уже это останется в народной истории».

Глава МИД назвал Виталия Чуркина «великим дипломатом, который вписал очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но и внешней политики нашего государства».

Лавров пообещал, что память о российском дипломате будет увековечена: «Мы сделаем так, чтобы это было достойно того подвига, который он заслужил всей своей дорогой, всей своей жизнью»

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Предварительно причиной смерти назван сердечный приступ. На должность постпреда России при ООН Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года.

Временным поверенным в делах России при ООН после кончины постпреда стал его первый заместитель Петр Ильичев. Он будет занимать эту должность до назначения нового представителя России при Всемирной организации.

Москва, Светлана Петрова

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