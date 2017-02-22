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Политика

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Публикации за 22.02.17

В российской армии появились «войска информационных операций»
фото gocool.ru

В российской армии появились «войска информационных операций»

В российской армии созданы «войска информационных операций». Так ответил министр обороны РФ Сергей Шойгу на вопросы депутатов Госдумы о контрпропаганде. «Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее. Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», – сказал Шойгу, выступая сегодня в Госдуме.

Впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В 2013 году источник сообщал «Интерфаксу», что в ВС РФ будет создано киберкомандование для противодействия виртуальным угрозам. По словам источника, киберкомандование должно было быть создано в 2014 году как новый род войск. Однако до последнего времени в парламенте России опровергали сообщения о том, что в стране существуют подобные кибервойска.

Во время учений «Кавказ-2016» впервые было отработано «информационное противоборство» с условным противником, напоминает РИА Новости. К решению этих задач привлекались главное оперативное управление Генштаба, центры информационного противоборства в военных округах, войска информационных операций, радиоэлектронной борьбы, специалисты службы защиты государственной тайны.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 22.02.17

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