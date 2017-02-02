По «делу «Шалтая-Болтая» арестованы еще двое / Версия: хакеры заигрались и разозлили военных

Публикации за 02.02.17

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу еще двух обвиняемых по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай», основной фигурант которого – Владимир Аникеев – был арестован еще в ноябре.

«Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Константина Теплякова и Александра Филинова в декабре продлена до начала апреля», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. Фигурантам предъявлено аналогичное Аникееву обвинение – в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. По словам Красновой, суд принял решение об аресте задержанных еще в ноябре прошлого года, но позднее Аникеева, который был отправлен под стражу 9 ноября.

Как сообщает «Коммерсантъ», Тепляков, по данным MalwareDomainList.com, еще в 2009 году зарегистрировал более 30 веб-сайтов, с которых распространялось вредоносное ПО, в том числе трояны и фальшивые антивирусы. Об этом также упоминал в своем блоге аналитик американской PhishMe Гари Уорнер. Источник на рынке информационной безопасности отмечает, что именно с заражения компьютеров жертв вредоносным ПО, вероятно, начинали свою деятельность члены «Шалтая-Болтая». Обнаружить какую-либо достоверную информацию о втором арестованном, Александре Филинове, не удалось. По данным ряда источников издания, он работал инженером в структурах одного из сотовых операторов и также являлся поставщиком конфиденциальной информации.

По версии «Фонтанки», хакеры «Шалтая-Болтая» увлеклись и заигрались, направив свои «таланты» в сторону Министерства обороны, а военные, по традиции, гражданского юмора не понимают. В августе 2015 года «Шалтай-Болта» опубликовал в Сети открытое письмо главе департамента военной контрразведки генерал-полковнику Александру Безверхнему. В письме говорилось, что сотрудники ряда подразделений Минобороны «абсолютно некомпетентны» в вопросах информационной безопаности. В доказательство хакеры опубликовали несколько писем из почтового ящика Ксении Большаковой, которая занимала должность секретаря начальника департамента строительства Минобороны Романа Филимонова, экс вице-губернатора Петербурга. «Шалтай-Болтай» в открытом письме «с печалькой» указывал, что сотрудники Минобороны пользуются бесплатными почтовыми сервисами Yandex, Mail.Ru, GMail, пересылая в том числе секретные служебные документы.

Полный архив якобы секретной переписки был выставлен на электронную биржу за 350 биткоинов. Тогда один биткоин стоил менее 10 тысяч рублей, сегодня один биткоин – 58,7 тысячи рублей. При этом «Шалтай-Болтай» обещал предоставить 50-процентную скидку сотрудникам военной контрразведки. Вскоре лот был продан, причем хакеры вновь позволили себе пошутить: «Продано. Лот реализован со скидкой 50%».

Источники «Фонтанки» рассказали, что после случившегося министр обороны Сергей Шойгу в «крайне убедительном» тоне поговорил с подчиненными, а Департамент военной контрразведки получил команду «разобраться». Скорее всего, тогда же, в том же 2015 году личности участников «Шалтая-Болтая», выступавших под именами персонажей «Алисы в Стране Чудес», уже не были секретом для военной разведки.

Хакерская группировка «Шалтай-Болтай», также известная как «Анонимный интернационал», стала известна в 2013 году. Группа специализировалась на взломе электронной переписки и личных аккаунтов крупных чиновников и бизнесменов. За неразглашение сведений хакеры вымогали у своих жертв крупные суммы.

Накануне стало известно, что организатор «Шалтая-Болтая» Аникеев (Льюис) заключил сделку со следствием, и сделка утверждена Генеральной прокуратурой. Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела «Шалтая-Болтая» арестованы четверо, в том числе начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев. Вчера им предъявили обвинения в госизмене. По версии следствия, они, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию ЦРУ США.

Михайлов и Докучаев изначально расследовали деятельность «Шалтая-Болтая» и установили всех участников группы. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с хакерской группировкой, а Михайлов встречался с ее представителями. После этого ресурс несколько сменил «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки чиновников и бизнесменов.

Москва, Полина Николаева

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