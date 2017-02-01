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Общество

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Публикации за 01.02.17

Фигурантам «дела «Шалтая-Болтая» предъявлено обвинение в госизмене

Фигурантам «дела «Шалтая-Болтая» предъявлено обвинение в госизмене

Арестованным по «делу «Шалтая-Болтая» экс-сотрудникам ФСБ и бывшему менеджеру «Лаборатории Касперского» предъявлено обвинение в госизмене в пользу США. Эту информацию подтвердил адвокат одного из фигурантов, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

При этом, сообщает «Интерфакс», Павлов не уточнил, чьи интересы представляет в деле. «Не знаю, как остальные, но мой подзащитный вину не признает», – добавил он. При этом, по словам юриста, он не видел в материалах дела сведений о предполагаемом основателе хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимире Аникееве.

ЦРУ отказалось от каких-либо комментариев в связи с данной ситуацией.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела хакерской группировки «Шалтай-Болтай» арестованы четверо, в том числе начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев. Они обвиняются в том, что, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США. Также был арестован бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Аникеева, которого считают организатором «Шалтая-Болтая», задержали и арестовали в Петербурге в ноябре 2016 года. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Аникеев активно сотрудничает со следствием. Михайлов и Докучаев изначально расследовали деятельность «Шалтая-Болтая» и установили всех участников группы. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с хакерской группировкой, а Михайлов встречался с ее представителями. После этого ресурс несколько сменил «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки чиновников и бизнесменов.

Москва, Зоя Березина

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