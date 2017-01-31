СМИ: Сотрудникам ФСБ, арестованным по делу о госизмене, вменяется сотрудничество с ЦРУ

Стали известны новые подробности скандального дела о госизмене и хакерах, по которому были арестованы высокопоставленные сотрудники ФСБ. По данным источников «Интерфакса», российские контрразведчики передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США.
«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», – сказал один из собеседников агентства.
Сообщается, что всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми. Согласно версии источников, каждый из фигурантов занимался своим делом – кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. Все это происходило одновременно и параллельно.
25 января стало известно, что арестован руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, а также глава отдела отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По данным газеты «Коммерсант», они находятся под стражей с начала декабря 2016 года.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы «Шалтай-болтай». Фигурантами уголовного дела, помимо Аникеева, стали еще пять человек, в том числе один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.
Ранее сообщалось, что изначально Михайлов и Докучаев расследовали деятельность «Шалтая-Болтая» и установили всех участников группы. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с хакерской группировкой, а Михайлов встречался с ее представителями. После этого ресурс сменил «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 31.01.17
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