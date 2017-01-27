Подозреваемый в госизмене офицер ФСБ – хакер / Более 10 лет назад он промышлял воровством с кредиток

Публикации за 27.01.17

Третий фигурант дела о госизмене, по которому проходят сотрудник «Лаборатории Касперского» и майор Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев, ранее был хакером. Именно по этой причине его завербовали в ФСБ, пишет РБК со ссылкой на источники. По их словам, до середины 2000-х годов Докучаев являлся специалистом по кибербезопасности и взлому, а пользователи интернета знали его под именем Forb.

В 2004 в интервью газете «Ведомости» Forb рассказал, что он родился в Екатеринбурге в 1984 году. «Я всегда считал, что информация должна быть свободной, поэтому платить провайдеру за предоставление доступа ужасно не хотелось», – отмечал он. Forb также утверждал, что специализировался на взломе по заказу, а самым большим достижением считал взлом правительственного сайта США. «Несмотря на сложность взлома, мне удалось обойти тамошний брандмауэр и успешно осуществить атаку», – вспоминал хакер.

По его словам, в те годы он мог заработать за месяц как $100, так и $1000, а самым прибыльным направлением работы он называл кардинг – воровство денег с чужих кредитных карт. «Среднестатистический кардер может зарабатывать от $5000 до $30 000 в месяц. Но это самое опасное киберпреступление, за которое нещадно наказывают. И в последнее время довольно успешно», – подчеркивал Forb.

Источники издания сообщили, что именно из-за кардинга Докучаев попал в поле зрения ФСБ. По их словам, хакер был завербован под угрозой уголовного преследования и перешел на работу в спецслужбу. Один из собеседников также добавил, что это обычная практика: в ЦИБ ФСБ хватает сотрудников, которые в прошлом были хакерами.

Как минимум до 2005 года Докучаев был также редактором рубрики «Взлом» в журнале «Хакер». Главный редактор «Хакера» Илья Русанен не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что экс-сотрудник издания и оперативник ФСБ – один и тот же человек. В разговоре с РБК Русанен отметил, что не взаимодействовал с Докучаевым, поскольку возглавил издание только два года назад, а из старой команды никто в журнале сейчас не работает.

Всего по делу о госизмене (ст.275 УК), оперативным сопровождением которого занимается управление собственной безопасности ФСБ, проходят четыре человека. Имена двоих из них ранее называл «Коммерсант» – это заместитель главы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Все они были арестованы в декабре 2016 года, однако до сих пор избрание им меры пресечения не подтвердили ни в одном суде Москвы.

По версии ФСБ, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Как рассказал источник РБК, близкий к руководству ФСБ, офицер Центра информационной безопасности ФСБ был задержан во время заседания коллегии ведомства в декабре.

Кремль не обладает информацией об аресте сотрудников ФСБ по подозрению в государственной измене, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы арестами не занимаемся в данном случае и не обладаем никакой информацией, это прерогатива служб и ведомств, которые занимаются этими следственными действиями», – сказал он.

Отметим, что санкции статьи «госизмена» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет

Скандалы и происшествия. Другие новости 27.01.17

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