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Общество

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Публикации за 30.01.17

Лидер «Шалтая-Болтая» посидит до 8 марта

Лидер «Шалтая-Болтая» посидит до 8 марта

Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева – Льюиса, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Аникеев, по данным ряда СМИ, является организатором и лидером хакерской группы «Шалтай-Болтай», специализирующейся на взломе электронной переписки и личных аккаунтов крупных чиновников и бизнесменов. За неразглашение сведений хакеры вымогали у своих жертв крупные суммы. По данным , один из работников мэрии Москвы заплатил взломщикам 10 млн долларов, лишь бы его переписка не была обнародована.

Как сообщила сегодня «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, постановление о продлении Аникееву ареста было выпущено 28 декабря 2016 года. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст.272 УК РФ). Аникеев был взят под стражу 9 ноября 2016 года в Петербурге.

Фигурантами уголовного дела, помимо Аникеева, стали еще пять человек, сообщил источник агентства. Среди них – один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По данным , сотрудники ФСБ были задержаны на основании показаний Аникеева, который сразу же после ареста начал активно сотрудничать со следствием. По данным агентства, изначально Михайлов и Докучаев расследовали деятельность «Шалтая-Болтая» и установили всех участников группы. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с «Шалтай-Болтаем», а Михайлов встречался с представителями группировки. После этого ресурс несколько поменял «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки, причем в ней затрагивались интересы серьезных лиц. Тогда же пошли слухи, что у «Шалтай-Болтая» новый куратор.

Сейчас российские спецслужбы ищут еще одну участницу «Шалтая-Болтая», девушку с псевдонимом «Алиса». Известно, что ранее она работала в сфере оказания интимных услуг на территории Украины и является гражданкой этой страны. «Помимо прочего, девушка за время работы в сфере проституции наработала обширную базу контактов в криминальных кругах, что также весьма помогало её соратникам по «Шалтаю-Болтаю» длительное время оставаться незамеченными», – рассказал источник Лайфа.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 30.01.17

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