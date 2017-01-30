Лидер «Шалтая-Болтая» посидит до 8 марта

Публикации за 30.01.17

Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева – Льюиса, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Аникеев, по данным ряда СМИ, является организатором и лидером хакерской группы «Шалтай-Болтай», специализирующейся на взломе электронной переписки и личных аккаунтов крупных чиновников и бизнесменов. За неразглашение сведений хакеры вымогали у своих жертв крупные суммы. По данным Лайфа, один из работников мэрии Москвы заплатил взломщикам 10 млн долларов, лишь бы его переписка не была обнародована.

Как сообщила сегодня «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, постановление о продлении Аникееву ареста было выпущено 28 декабря 2016 года. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст.272 УК РФ). Аникеев был взят под стражу 9 ноября 2016 года в Петербурге.

Фигурантами уголовного дела, помимо Аникеева, стали еще пять человек, сообщил источник агентства. Среди них – один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По данным «Росбалта», сотрудники ФСБ были задержаны на основании показаний Аникеева, который сразу же после ареста начал активно сотрудничать со следствием. По данным агентства, изначально Михайлов и Докучаев расследовали деятельность «Шалтая-Болтая» и установили всех участников группы. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с «Шалтай-Болтаем», а Михайлов встречался с представителями группировки. После этого ресурс несколько поменял «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки, причем в ней затрагивались интересы серьезных лиц. Тогда же пошли слухи, что у «Шалтай-Болтая» новый куратор.

Сейчас российские спецслужбы ищут еще одну участницу «Шалтая-Болтая», девушку с псевдонимом «Алиса». Известно, что ранее она работала в сфере оказания интимных услуг на территории Украины и является гражданкой этой страны. «Помимо прочего, девушка за время работы в сфере проституции наработала обширную базу контактов в криминальных кругах, что также весьма помогало её соратникам по «Шалтаю-Болтаю» длительное время оставаться незамеченными», – рассказал источник Лайфа.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 30.01.17

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