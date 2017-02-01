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Общество

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Публикации за 01.02.17

Источник: лидер «Шалтая-Болтая» пошел на сделку со следствием

Источник: лидер «Шалтая-Болтая» пошел на сделку со следствием

Предполагаемый лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев (Льюис), обвиняемый в неправомерном доступе к компьютерной информации, заключил сделку со следствием. Сделка утверждена Генеральной прокуратурой. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, Аникеев «дал признательные показания и заключил сделку со следствием сразу же после своего задержания в ноябре прошлого года».

Источник также рассказал, что руководитель Центра информационной безопасности Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского Руслан Стоянов не проходят по одному делу вместе с Аникеевым. «Его расследует не ФСБ», – отметил источник.

Адвокат Владимира Аникеева Александр Тайц сообщил, что недавно навестил своего клиента в СИЗО «Лефортово». «Я узнал, хочет ли он общаться с прессой. Мой подзащитный категорически не хочет этого и запретил это делать своим адвокатам», – сказал защитник.

Сегодня стало известно, что арестованным экс-сотрудникам ФСБ и бывшему менеджеру «Лаборатории Касперского», по данным «Интерфакса», предъявлено обвинение в госизмене в пользу ЦРУ США. В то же время РИА «Новости» со ссылкой на источник передает, что название ЦРУ не фигурирует в этом деле. «Предполагается, что, пользуясь служебным положением, они регулярно снабжали информацией представителей иностранных спецслужб, вероятно, именно американских», – приводит агентство слова собеседника. По его словам, пока неизвестно, какие именно спецслужбы могли получать информацию от подозреваемых.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание сотрудников ФСБ по делу о госизмене, заявив, что это никак не связано с обвинениями со стороны США в хакерских атаках. По его словам, Кремль категорически отрицает любые утверждения о причастности Москвы к каким-либо хакерским действиям. «В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к этим нелепым инсинуациям, ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела хакерской группировки «Шалтай-Болтай» арестованы четверо, в том числе начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев. Они обвиняются в том, что, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США. Также был арестован бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Аникеева, которого считают организатором «Шалтая-Болтая», задержали и арестовали в Петербурге в ноябре 2016 года. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Михайлов и Докучаев изначально расследовали деятельность «Шалтая-Болтая» и установили всех участников группы. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с хакерской группировкой, а Михайлов встречался с ее представителями. После этого ресурс несколько сменил «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки чиновников и бизнесменов.

Москва, Зоя Березина, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.02.17

В Нижнем Тагиле главу района лишили прав за пьяную езду. / Фигурантам «дела «Шалтая-Болтая» предъявлено обвинение в госизмене. / Астроном: Солнце и Луна уничтожат Землю.

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