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Публикации за 07.04.17

Участникам группы «Шалтай-Болтай» предъявили обвинения / Глава сообщества покаялся в содеянном
Фото: Студенческая газета «Студень»

Участникам группы «Шалтай-Болтай» предъявили обвинения Глава сообщества покаялся в содеянном

Создателю хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву предъявили окончательное обвинение по шести эпизодам дела о взломах электронной почты, сообщил адвокат Руслан Коблев.

Как отмечает «Интерфакс», следствие отказалось от идеи признать потерпевшими по этому делу пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову и заместителя руководителя управления по внутренней политике администрации президента России Тимура Прокопенко.

В свою очередь РИА «Новости» со ссылкой на источник передает, что потерпевшими по делу признаны телеведущий и глава холдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, и помощник президента Андрей Белоусов. При этом РБК сообщал, что Прокопенко и Киселев просили признать себя потерпевшими, а Тимакова обдумывала такую возможность.

«Искренне раскаиваюсь и прошу прощения у пострадавших, думаю, что после освобождения я смогу найти способ загладить причиненный вред», – процитировал адвокат Аникеева.

Напомним, по делу «Шалтая-Болтая» проходят три человека. Владимира Аникеева, Александра Филинова и Константина Теплякова обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.272 УК РФ) в связи с причастностью к публикации данных из взломанных почтовых ящиков.

РБК сообщает, что сейчас также решается вопрос о предъявлении им обвинений еще по двум статьям: «о вымогательстве» и «организации преступного сообщества» (ст.163 и ст.210 УК РФ).

Переписка Тимура Прокопенко опубликована в декабре 2014 года. Тогда же появилась фотография бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик с сумкой полной денег. По данным «Шалтая-Болтая», снимок был сделан в кабинете Прокопенко. Переписка, приписываемая Тимаковой, была опубликована в январе 2015 года. Почту Киселева взломали весной прошлого года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.17

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