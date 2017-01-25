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Скандалы и происшествия

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Публикации за 25.01.17

Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали за госизмену / Вторым фигурантом дела стал офицер ФСБ

Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали за госизмену Вторым фигурантом дела стал офицер ФСБ

Руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов был арестован в рамках дела о государственной измене, пишет «» со ссылкой на источники.

Как пишет издание со ссылкой на близкий к ФСБ источник, Стоянов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» еще с декабря 2016 года. В компании арест сотрудника подтвердили. Кроме того источник рассказал, что по данному делу также был арестован руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.

Ранее газета сообщала, что управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ ведет расследование в отношении одного из заместителей главы ЦИБ. Проверяется работа ФСБ с частными компаниями, которые сотрудничали с данным подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

Источники газеты сообщают, что расследование УСБ ведется по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК России). В ходе расследования проверяется информация о том, что сотрудник ЦИБ получил деньги от иностранной организации, а посредником в этом выступил сотрудник российской компании, специализирующейся на информационной безопасности.

По мнению экспертов, ситуация в ЦИБ может сказаться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, придется заново выстраивать отношения с государством.

Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление «К»). Другие сотрудники отдела тоже выходцы из управления «К», а также из Следственного комитета РФ, сообщали ранее в компании.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.17

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