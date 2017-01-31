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Общество

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Публикации за 31.01.17

В доме у чекиста-куратора «Шалтая-Болтая» нашли 12 млн долларов

В доме у чекиста-куратора «Шалтая-Болтая» нашли 12 млн долларов

При обыске в московской квартире и загородном доме заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого называют куратором хакерской группировки «Шалтай-Болтай», нашли и изъяли 12 млн долларов наличными. Деньги были спрятаны в разных местах, как в доме, так и в квартире Михайлова, который ранее был задержан по делу «Шалтая», сообщает со ссылкой на свои источники.

Спецоперация по разработке членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай», вымогавшей деньги у крупных чиновников и бизнесменов под угрозой распространения данных из их взломанной электронной почты, продолжалась несколько месяцев. Были задержаны не только рядовые хакеры, но и высокопоставленные сотрудники ФСБ, которые курировали деятельность киберпреступников. Жертвами хакеров стали не менее 30-ти высокопоставленных чиновников.

Накануне Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест Владимиру Аникееву – Льюису, который является организатором и лидером хакерской группы «Шалтай-Болтай». Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст.272 УК РФ). Он был взят под стражу 9 ноября 2016 года в Петербурге.

Фигурантами уголовного дела, помимо Аникеева, стали еще пять человек, в том числе один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Изначально Михайлов и Докучаев расследовали деятельность «Шалтая-Болтая» и установили всех участников группы. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с «Шалтай-Болтаем», а Михайлов встречался с представителями группировки. После этого ресурс сменил «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 31.01.17

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