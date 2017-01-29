ФСБ разыскивает участников ресурса «Шалтай-Болтай» за пределами России

Публикации за 29.01.17

ФСБ объявила в розыск нескольких участников ресурса «Шалтай-Болтай», публиковавшего переписку высокопоставленных российских чиновников.

Членов «Анонимного интернационала» подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). По версии следствия, данные лица занимались обработкой похищенной переписки госслужащих, а потом выкладывали ее в публичный доступ в Интернете, сообщает Росбалт.

Теперь их разыскивают в Прибалтике и Таиланде.

Напомним, накануне появилась информация об аресте создателя ресурса «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, который начал сотрудничать со следствием и дает развернутые показания.

Москва, Игорь Юров

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