Только 22% россиян не хотят видеть Путина президентом / Навального поддерживает 1% граждан

Публикации за 02.05.17

Две трети россиян (64%) хотят, чтобы через год Владимир Путин переизбрался на пост президента РФ еще на один срок, а 22% – чтобы через год его на этом посту сменил другой человек. Таковы итоги опроса «Левада-Центра». При этом затруднились ответить на данный вопрос 14% респондентов.

За лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы отдать голоса 3% россиян в целом и 5% тех, кто определился. Поддержать лидера КПРФ Геннадия Зюганова готовы 3% граждан и 4%, соответственно. Министра обороны Сергея Шойгу на посту главы государства видят 1% и 2% граждан, соответственно. За оппозиционера Алексея Навального готовы голосовать так же – 1% и 2%, соответственно.

Отмечается, что по 1% россиян в целом и тех, кто определился с выбором, поддержали бы на выборах президента страны премьер-министра Дмитрия Медведева и лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

Как передает «Интерфакс», опрос проходил 31 марта – 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Отмечается, что схожий опрос социологи проводили 21-24 апреля, спрашивая у респондентов, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье. Тогда Путина поддержали бы 48% россиян в целом и 83% «от тех опрошенных, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать».

Напомним, действующий президент России Владимир Путин был избран на этот пост в 2012 году. Очередные выборы главы государства в РФ пройдут весной 2018 года. Между тем, Путин пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.05.17

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