Опрос: две трети россиян гордятся своей страной / Основные поводы – природные богатства, история и армия

Публикации за 04.05.17

Большинство россиян (67%) гордятся нынешней Россией (55% в 2010 году), противоположные чувства испытывает четверть респондентов (25%). Такие оценки содержатся в итогах опроса в «Левада-Центре». Гордость за гражданство РФ ощущают три четверти (75%) участников опроса.

«Существенное увеличение доли респондентов, которые гордятся нынешней страной, произошло в «посткрымский» период 2014-2015 годов, когда эта доля практически в четыре раза превышала число тех опрошенных, кто не гордится. Сейчас, несмотря на некоторое снижение, уровень гордости сохраняет в целом высокие посткрымские значения. Аналогичные тенденции отмечаются относительно гордости за гражданскую самоидентификацию «Я – гражданин России»», – уточнили в «Левада-Центре».

Отмечается также, что иерархия представлений об основаниях национальной гордости весьма устойчива и не меняется за последние годы. Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные богатства и российская история (по 40%), а также вооруженные силы (36%).

Кроме того, по 29% россиян среди предметов для гордости назвали размеры страны и российскую культуру. Далее следуют: спортивные достижения (24%), положение России на международной арене (23%); современные достижения российской науки (14%); сограждане (11%).

«Примечательно, что еще в 2014 и весной 2015 году армия не входила в тройку «поводов для гордости», уступая спортивным достижениям, культуре и размерам страны. Однако после начала сирийской кампании гордость за Россию в какой-то степени стала ассоциироваться с гордостью за вооруженные силы, и эта ситуация во многом сохраняется и сейчас», – рассказали социологи.

Как передает «Интерфакс», опрос проводился 21-24 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Напомним, на днях «Левада-Центр» опубликовал данные опроса, согласно которым, две трети россиян (64%) хотят, чтобы через год Владимир Путин переизбрался на пост президента РФ еще на один срок, а 22% – чтобы через год его на этом посту сменил другой человек. Данный опрос проходил 31 марта – 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Москва, Иван Гридин

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