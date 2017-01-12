Шойгу пригрозил «Калибром» как альтернативой ядерному сдерживанию / Министр рассказал о перевооружении российской армии

Публикации за 12.01.17

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил перед руководящим составом ведомства с докладом на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы». Данной лекцией он открыл открыла целый курс выступлений, объединенных общей тематикой, – «Армия и общество», пишет «РГ».

«Задача данного проекта – анализ современных технологий взаимодействия с обществом, органами власти, средствами массовой информации, а также изучение опыта публичных выступлений и противодействия методам «цветных революций», – так Шойгу объяснил идею новации, добавив, что базовой площадкой для чтения этих лекций станет Академия Генштаба.

По словам министра, безусловным приоритетом для Минобороны остается развитие ядерной триады. Он напомнил, что сейчас идет масштабное оснащение РВСН и морских сил ядерного сдерживания современными ракетными комплексами, осуществляется модернизация самолетов Дальней авиации. Это, по его словам, позволит к 2021 году довести их оснащенность современными образцами вооружения до 72%. В то же время, к 2021 году планируется более чем в четыре раза повысить боевые возможности стратегических неядерных сил России. Что, по мнению Шойгу, даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания.

Кроме того, Сергей Шойгу подтвердил: важную роль в обеспечении военной безопасности государства по-прежнему будут играть силы общего назначения. «На их долю приходится основной объем задач, решаемых как в мирное, так и в военное время в ходе локализации и прекращения вооруженных конфликтов, а также борьбы с международным терроризмом», – заявил Шойгу, добавив, что через четыре года оснащенность сухопутных войск и ВДВ современным вооружением достигнет 70%. Он также подчеркнул, что благодаря наращиванию боевого состава, мобильности и ударных возможностей эти войска смогут гарантированно выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок.

Оснащение частей ВКС перспективными авиакомплексами, по словам министра, повысит их огневые возможности по уничтожению крылатых ракет в 1,5 раза. Наращивание радиолокационного поля позволит гарантированно обнаруживать различные типы воздушных целей. А поступающие на флот современные многоцелевые надводные корабли и подлодки с крылатыми ракетами к 2021 году составят в основу морской группировки носителей высокоточного оружия большой дальности. Он также уточнил, что в настоящее время новейшие корабли и подводные лодки оснащаются крылатыми ракетами «Калибр». Одновременно происходит модернизация уже находящихся в боевом составе флота кораблей и подлодок на эти же комплексы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.01.17

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