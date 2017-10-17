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Вторник, 17 октября 2017, 10:08 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

Шойгу: операция в Сирии находится в завершающей стадии

Шойгу: операция в Сирии находится в завершающей стадии
Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал завершение операции в Сирии. Об этом глава Минобороны заявил в ходе встречи в Тель-Авиве с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», – цитирует Шойгу «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что главной целью является борьба с террористическими организациями, действующими в регионе. «В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом», – отметил Шойгу. По его словам, переговоры с Либерманом «помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля».

Напомним, 6 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что, благодаря усилиям российских ВКС, под контролем террористов осталось менее 10% территории Сирии. При этом он обвинил американские войска в том, что они лишь «созерцали наступления «халифата», «вооружали головорезов» и «подсчитывали дни до свержения законной власти в Сирии».

В ответ официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что российские войска в сотрудничестве с армией Сирии и Ирана не способы полностью ликвидировать запрещенную в РФ организацию «Исламское государство».

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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