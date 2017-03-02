Санкции будут вечными / Медведев вновь призвал не ждать отмены ограничений

Публикации за 02.03.17

Глава правительства Дмитрий Медведев сегодня вновь призвал не ждать отмены антироссийских санкций. Сохранение ограничительных мер способствует развитию отечественного сельского хозяйства, обнадежил он российских сельхозпроизводителей. Об этом премьер заявил на заседании кабмина после доклада министра сельского хозяйства Александра Ткачева. «Наши партнеры принимают все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве, – сказал глава правительства (цитата по «Интерфаксу»). – Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства».

Медведев не преминул упомянуть о выступлении главы Минсельхоза: «Александр Николаевич (Ткачев – прим. ред.) сразу напугал: «Если отменят санкции». И тут же поспешил успокоить и министра, и аграриев: «Конечно, их никто не отменит. И бояться не надо, никто санкции не отменит».

Напомним, 28 февраля глава российского правительства призвал население готовиться к очень долгой жизни в условиях санкций. «Еще раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго», – сказал Медведев. Премьер также отметил, что действия «друзей из-за океана и Европы» направлены на «увековечивание» ограничительных мер. Медведев при этом подчеркнул, что все достижения России «и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделаны не благодаря, а вопреки, и в значительной степени, потому что мы вынуждены были перестроить свою работу».

Москва, Светлана Петрова

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