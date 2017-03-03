NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 03.03.17

Британский эксперт: Лондон «перегнул палку» с Россией и Крымом
фото 100dorog.ru

Британский эксперт: Лондон «перегнул палку» с Россией и Крымом

Великобритания разучилась работать с Россией, а британский МИД столкнулся «с атрофией знания и утратой коллективной памяти» в отношениях с Москвой. Так оценивает ситуацию заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований, аналитик издания The Times Джонатан Эйал.

По его мнению, дипломаты «перегнули палку» в вопросе с Крымом, совершенно неверно оценив события на Украине и возвращение полуострова в состав России. Это «наглядно продемонстрировало отсутствие их компетенции», подчеркнул эксперт. «Мало кто у нас понимал, как много Крым исторически значит для России и насколько он для нее важен с эмоциональной точки зрения. Мы не поняли, насколько все серьезно – и перегнули палку», – отметил Эйал.

Он считает, что после того, как угрозы времен гонки вооружений остались в прошлом, британский МИД вообще перестал интересоваться Россией, и теперь Лондону, возможно, потребуется несколько десятилетий, чтобы подобрать «компетентные дипломатические кадры», сообщает Рамблер.

Накануне международный комитет Палаты общин британского парламента опубликовал готовившийся в течение года доклад, посвященный отношениям с Россией, где призвал налаживать диалог с Москвой. Парламентарии порекомендовали выделить больше ресурсов в МИД для решения этих задач и обсудить вопрос о назначении специального человека, который на министерском уровне будет отвечать за диалог с Россией. Однако одновременно с этим британские парламентарии призывают наращивать давление на Россию с помощью санкций.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 03.03.17

Бывший мэр Сергиева Посада отправлен за решетку на 8 лет. Костромской суд ужесточил ему наказание. / Перед выборами свердловские единороссы взяли под контроль муниципалитеты. / Глава МВД США прибыл на службу в первый день верхом и в костюме ковбоя (ФОТО).

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter