Британский эксперт: Лондон «перегнул палку» с Россией и Крымом

Публикации за 03.03.17

Великобритания разучилась работать с Россией, а британский МИД столкнулся «с атрофией знания и утратой коллективной памяти» в отношениях с Москвой. Так оценивает ситуацию заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований, аналитик издания The Times Джонатан Эйал.

По его мнению, дипломаты «перегнули палку» в вопросе с Крымом, совершенно неверно оценив события на Украине и возвращение полуострова в состав России. Это «наглядно продемонстрировало отсутствие их компетенции», подчеркнул эксперт. «Мало кто у нас понимал, как много Крым исторически значит для России и насколько он для нее важен с эмоциональной точки зрения. Мы не поняли, насколько все серьезно – и перегнули палку», – отметил Эйал.

Он считает, что после того, как угрозы времен гонки вооружений остались в прошлом, британский МИД вообще перестал интересоваться Россией, и теперь Лондону, возможно, потребуется несколько десятилетий, чтобы подобрать «компетентные дипломатические кадры», сообщает Рамблер.

Накануне международный комитет Палаты общин британского парламента опубликовал готовившийся в течение года доклад, посвященный отношениям с Россией, где призвал налаживать диалог с Москвой. Парламентарии порекомендовали выделить больше ресурсов в МИД для решения этих задач и обсудить вопрос о назначении специального человека, который на министерском уровне будет отвечать за диалог с Россией. Однако одновременно с этим британские парламентарии призывают наращивать давление на Россию с помощью санкций.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 03.03.17

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