Палата общин: Лондон должен наладить диалог с Москвой / Британский МИД заговорит по-русски

Публикации за 02.03.17

Международный комитет Палаты общин британского парламента опубликовал доклад, посвященный отношениям с Россией, где призвал налаживать диалог между Великобританией и РФ. Парламентарии порекомендовали выделить больше ресурсов в МИДе для решения этих задач и обсудить вопрос о назначении специального человека, который на министерском уровне будет отвечать за диалог с Москвой.

Британские депутаты готовили доклад на протяжении года. Представители парламента посетили Россию и Украину, также при составлении документа учитывались мнения политиков, журналистов и представителей общественных организаций, передает РИА «Новости». Основная мысль доклада – отказ от сотрудничества с Россией не является дальновидным вариантом внешней политики.

В частности, парламентарии посетили Москву весной прошлого года. По словам британских депутатов, переговоры с российскими министрами, должностными лицами и парламентариями не всегда были приятными, однако невозможно признать, что даже такой диалог лучше, чем его отсутствие.

В первую очередь в Палате общин считают, что МИД Великобритании должен определиться с тем, чего именно хотят добиться страны от взаимодействия друг с другом. «Это должно касаться переговоров по конкретным вопросам, таким как борьба с терроризмом, кибербезопасность или авиабезопасность, чтобы определить пункты, по которым мы сходимся и по которым у нас есть разногласия», – говорится в докладе. Политический диалог с Москвой должен быть содержательным и регулярным, отмечают британские парламентарии.

Кроме того, по мнению комитета, британскому внешнеполитическому ведомству стоит обратить внимание на уровень страноведческой грамотности, который существенно снизился со времен холодной войны. Для этого МИД должен анализировать процесс принятия решений в России, чтобы в дальнейшем проводить грамотную эффективную политику. Чтобы облегчить этот процесс, предлагается возобновить работу с институтами, изучающими Россию, а также подготовить новых специалистов, которые знают русский язык. Более того, депутаты предложили назначить специального министра по России и странам СНГ.

Впрочем, несмотря на такое движение навстречу, казалось бы, к улучшению взаимоотношений, британские парламентарии призывают параллельно наращивать давление на Россию с помощью санкций. Палату общин сильно волнует украинских кризис, присоединение Крыма и действия Москвы в Сирии, которые депутаты считают противоправными. Парламентарии призвали МИД Великобритании в ответе на доклад определить точные обязательства России в рамках Минских договоренностей.

Лондон, Зоя Осколкова

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