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Политика

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Публикации за 09.03.17

«На что жить?»: депутаты Госдумы стали часто брать отгулы за свой счет

«На что жить?»: депутаты Госдумы стали часто брать отгулы за свой счет

Госдума начала экономить на зарплате депутатов: они стали часто брать отгулы «за свой счет» и пропускать заседания. Один такой «отгул» обходится депутату в 60 тыс. рублей – средняя зарплата думца составляет 360 тыс. рублей в месяц.

О депутатских отгулах рассказала глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, сообщает «Интерфакс». «Ну не знаю, я бы не смогла, например. На что жить. Но люди могут», – сказала Плетнева в четверг на заседании комитета, сославшись на сведения, озвучиваемые регулярно на заседаниях Советов Думы. Также, по словам Плетневой, в Госдуме «будут очень экономно» расходовать средства «на поездки за рубеж всевозможные, и по количеству депутатов будет тоже ограниченно».

В прошлом году в Госдуме были введены новые правила, предусматривающие штрафы для депутатов-прогульщиков. Прогулом считается отсутствие на заседании без уважительных причин: справки о болезни, направления в командировку либо на мероприятие, связанное с работой депутата, либо заявления об оформлении определенных дней отсутствия «за свой счет».

Москва, Зоя Березина

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