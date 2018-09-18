Депутаты Госдумы сократили себе на треть штрафы за прогулы

Депутаты Госдумы снизили на треть размер штрафа за прогул пленарного заседания. Решение было принято на заседании во вторник, 18 сентября.

В утвержденном постановлении говорится, что в случае прогула без уважительной причины зарплату парламентария урежут на одну девятую. До этого размер штрафа составлял одну шестую зарплаты. Средняя зарплата депутата Госдумы, по данным самой нижней палаты российского парламента, составляет 347 тысяч рублей. Исходя из этого, размер штрафа уменьшен с 57,8 тыс. до 38,5 тыс. рублей.

Отмечается, что штрафы были снижены в связи с увеличением вдвое количества заседаний в месяц. Теперь депутаты будут заседать 12 раз вместо шести, передает «Интерфакс».

Штрафы для депутатов Госдумы за пропуски заседаний без уважительной причины были введены в ноябре 2016 года. Речь идет об отсутствии справки о болезни, командировке или рабочем заседании.

Прошлым летом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что с момента появления штрафов за прогулы парламент сэкономил 28,4 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.18

На саммите России и Белоруссии встретятся новые команды переговорщиков. / На пост мэра Губкинского есть уже четыре претендента. / Александр Моисеев сегодня работает замполпреда последний день. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»