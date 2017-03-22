Госдума помогла «друзьям Путина» / ... разрешив бизнесменам под санкциями не платить налоги

Публикации за 22.03.17

Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает попавшим под санкции бизнесменам не платить налоги в России после предоставления документа об их уплате в другой стране. Закон был принят депутатами «Единой России», думская оппозиция проголосовала против. Документ поддержали 322 депутата, против высказались 85 народных избранников, один парламентарий воздержался.

Согласно одобренной поправке в Налоговый кодекс, физические лица, попавшие под санкции начиная с 2014 года, смогут не платить налоги в России с дохода, полученного за границей, независимо от срока пребывания в стране, если подтвердят, что в том же налоговом периоде являлись резидентами иностранного государства. Действующее законодательство предполагает, что налоговыми резидентами России, по закону, являются граждане, находящиеся на территории государства более 183 дней в году.

В ходе обсуждения проекта закона фракция ЛДПР отказалась его поддержать. Лидер партии Владимир Жириновский заявил, что «этот закон направлен на то, чтобы оказать материальную поддержку самым богатым гражданам нашей страны – они почти все в списке Forbes». Он полагаети, что принятый законопроект нанесет ущерба бюджету страны, указав на то, что поступление налогов в казну, очевидно, снизится.

Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» также отказались голосовать за законопроект. «Считаем такое решение нечестным, несправедливым и неверным по отношению к российскому бюджету», – заявил справоросс Олег Шеин. Депутат Валентин Шурчанов от КПРФ, в свою очередь, заявил, что «олигархи и близкие к ним группы собственников уходят из-под контроля российского Налогового кодекса». По его словам, «не укладывается в голове», как налоговые послабления будут действовать задним числом, с 1 января 2014 года.

Автор законопроекта глава думского комитета по бюджету и налогам единоросс Андрей Макаров пояснил, что поправка не преследует цели освободить граждан от необходимости отчитываться по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и офшорам, а также не освобождает от обязанности платить налоги, передает «Интерфакс». Парламентарий пояснил, что поправка поможет избежать двойного налогообложения гражданам, которые имеют имущество в Европе и США и уплачивают в этих странах налоги, при этом вынуждены в связи с санкциями постоянно проживать в России, становясь налоговыми резидентами сразу двух стран. Макаров указал, что если гражданин «признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13%, а 30% (с доходов, полученных в России. – прим. ред.), то есть речь идет об увеличении налоговой нагрузки, а не ее уменьшении», сообщает RNS. Кроме того, такой гражданин не сможет скрыть информацию о КИК, поскольку с этого года Россия участвует в международном соглашении об обмене налоговой информации. Автоматический обмен заработает с 2018 года.

Перечень санкций, которые дадут право отказаться от российского налогового резидентства, определит правительство.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 22.03.17

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