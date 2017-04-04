Путин разрешил бизнесменам под санкциям не платить налоги

Публикации за 04.04.17

Президент РФ Владимир Путин подписан закон об освобождении попавших под санкции бизнесменов от налогов в России после предоставления документа об их уплате в другой стране, сообщается на портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 22 марта. Документ поддержали 322 депутата, против проголосовали 85, один парламентарий воздержался. Совфед одобрил закон 29 марта.

Согласно утвержденной поправке в Налоговый кодекс, физические лица, попавшие под санкции начиная с 1 января 2014 года, смогут не платить налоги в России с дохода, полученного за границей, независимо от срока пребывания в стране, если подтвердят, что в том же налоговом периоде являлись резидентами иностранного государства. Таким образом, те, кто с 1 2014 года попал под санкции других стран, сможет вернуть себе оплаченные за два года налоги, даже если они находятся на территории России свыше 183 дней в году. Заявление в отношении налоговых периодов 2014-2016 годов нужно будет предоставить в ФНС России не позднее 1 июля 2017 года.

Правительству России теперь предстоит определить перечень стран, их объединений, союзов и учреждений, санкции которых дадут право отказаться от статуса налогового резидента России.

Отметим, что против закона голосовала вся думская оппозиция – фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявлял, что «данный закон направлен на то, чтобы оказать материальную поддержку самым богатым гражданам нашей страны – они почти все в списке Forbes». По его мнению, принятый законопроект нанесет ущерб бюджету страны, поскольку поступление налогов в казну, очевидно, снизится.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 04.04.17

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