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Политика

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Публикации за 04.04.17

Путин разрешил бизнесменам под санкциям не платить налоги

Путин разрешил бизнесменам под санкциям не платить налоги

Президент РФ Владимир Путин подписан закон об освобождении попавших под санкции бизнесменов от налогов в России после предоставления документа об их уплате в другой стране, сообщается на правовой информации.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 22 марта. Документ поддержали 322 депутата, против проголосовали 85, один парламентарий воздержался. Совфед одобрил закон 29 марта.

Согласно утвержденной поправке в Налоговый кодекс, физические лица, попавшие под санкции начиная с 1 января 2014 года, смогут не платить налоги в России с дохода, полученного за границей, независимо от срока пребывания в стране, если подтвердят, что в том же налоговом периоде являлись резидентами иностранного государства. Таким образом, те, кто с 1 2014 года попал под санкции других стран, сможет вернуть себе оплаченные за два года налоги, даже если они находятся на территории России свыше 183 дней в году. Заявление в отношении налоговых периодов 2014-2016 годов нужно будет предоставить в ФНС России не позднее 1 июля 2017 года.

Правительству России теперь предстоит определить перечень стран, их объединений, союзов и учреждений, санкции которых дадут право отказаться от статуса налогового резидента России.

Отметим, что против закона голосовала вся думская оппозиция – фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявлял, что «данный закон направлен на то, чтобы оказать материальную поддержку самым богатым гражданам нашей страны – они почти все в списке Forbes». По его мнению, принятый законопроект нанесет ущерб бюджету страны, поскольку поступление налогов в казну, очевидно, снизится.

Москва, Наталья Аникина

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