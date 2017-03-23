«Гриппа не было»: Медведев отрицает слова Путина о своей болезни

Публикации за 23.03.17

Глава правительства Дмитрий Медведев сегодня прокомментировал слова президента Владимира Путина о своей болезни. Премьер уверяет, что не испытывал проблем со здоровьем в последнее время. Об этом Медведев заявил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок в ответ на поздравления с выздоровлением.

Один из участников встречи обрадовался выздоровлению председателя правительства, поздравив Медведева с этим событием. Премьер в ответ заявил, что вовсе и не страдал простудой: «Да я и не болел».

Напомним, 14 марта Медведев не участвовал в традиционном совещании президента с членами правительства. Путин пояснил, что глава правительства заболел гриппом. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», – сказал президент. На следующий день Медведев провел встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказывался комментировать слова главы государства о болезни главы правительства. Представитель Кремля перенаправил представителей СМИ в пресс-службу правительства, отметив, что не владеет информацией о здоровье премьера. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова также отказалась от комментариев.

Москва, Светлана Петрова

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