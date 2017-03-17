Медведев опять пропал / В Кремле не смогли прокомментировать его здоровье

Публикации за 17.03.17

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, о болезни которого в начале этой недели сообщал президент Владимир Путин, сегодня пропустил совещание главы государства с членами Совета безопасности страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отсутствие Медведева на совещании рабочим графиком премьера. «Он не каждый раз принимает участие в заседаниях Совета безопасности», – сказал представитель Кремля. Между тем, на сайте кабмина не значится ни одно мероприятие, в котором бы сегодня участвовал Медведев.

Журналисты поинтересовались, не связано ли это со здоровьем главы правительства, но Песков переадресовал представителей СМИ в пресс-службу правительства, отметив, что не владеет такой информацией. Стоит отметить, что накануне Медведев провел заседание правительства, днем ранее он встречался с президентом Армении.

Напомним, во вторник, 14 марта, Медведев не участвовал в традиционном совещании президента с членами правительства. Путин пояснил, что глава правительства заболел гриппом. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», – сказал президент.

Сегодня интернет-пользователи обнаружили в соцсети Instagram фото премьера на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Снимок был выложен 16 марта в аккаунте кофейни Coffeebarberry, расположенной рядом с туркомплексом. На фото Медведев в спортивном костюме и солнцезащитных очках запечатлен рядом с представительницей заведения на фоне гор. В надписи к фото не назывался точный день, когда был сделан снимок. Позже представители туркомплекса и кофейни заявили, что Медведева сфотографировали еще на прошлой неделе, 10 марта, во время рабочего визита на курорт.

Москва, Светлана Петрова

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