«Спалили гриппозника»: заболевшего Медведева обнаружили на кавказском курорте (ФОТО)

Публикации за 17.03.17

Загрипповавшего премьер-министра Дмитрия Медведева обнаружили на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Фото главы правительства на туристическом комплексе накануне появилось в соцсети Instagram. Двумя днями ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина объявил, что Медведев заболел гриппом.

Снимок премьера в «Архызе» опубликован в аккаунте кофейни Coffeebarberry на горнолыжном курорте «Архыз». Геотегом обозначен Архыз Ski. На фото бодрый Медведев в спортивном костюме и солнцезащитных очках запечатлен рядом с представительницей заведения на фоне гор.

Скриншот со страницы кофейни в Instagram

«На днях нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д.А. и заместителем председателя правительства РФ Хлопониным А.Г, – гласит подпись к фото, опубликованному 16 марта. – Всем очень понравился наш кофе особенно «Русиано» ;)» О том, когда был сделан снимок, не сообщается. Однако известно, что, по данным пресс-службы кабмина РФ, 10 марта Медведев провел в Ессентуках заседание правительственной комиссии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и посетил туристско-рекреационный комплекс «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

Комментаторы меж тем с сарказмом отреагировали на фото здравствующего премьера на кавказском курорте: «Спалили «гриппозника» )», «Сильно болеет бедолага ((((».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 14 марта сообщил, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев подхватил грипп. «Эпидемическая ситуация у нас вроде как идёт на убыль, тем не менее ситуация пока ещё серьёзная. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел», – сказал он на совещании с членами правительства. Однако на следующий день Медведев как ни в чем не бывало провел встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном, о чем сообщалось на сайте правительства РФ.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 17.03.17

В Сургуте экс-полицейский ответит в суде за насилие. / В Москве водитель «Яндекс.Такси» заснул за рулем и врезался в фуру. / В Чите шестеро школьников из «групп смерти» попали в психбольницу. Четверо из них из благополучных семей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»