Путин: Медведева не уберегли

Публикации за 14.03.17

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заболел гриппом. Об этом стало известно на совещании по экономическим вопросам президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров.

«Эпидемическая ситуация у нас вроде как идёт на убыль, тем не менее ситуация пока ещё серьёзная. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел», – сказал глава государства.

Выступая на совещании, глава Минздрава Вероника Скворцова сказала, что эпидемия гриппа, как ожидается, сойдет на нет во второй половине апреля. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, число заболеваний гриппом и ОРВИ снижается в РФ.

Стоит отметить, что в графике премьера на вторник стоял ряд мероприятий, в том числе встреча с лидером Армении Сержем Саргсяном.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.03.17

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